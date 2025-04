Ceará joga bem, bate Grêmio no Castelão pela Série A e amplia boa sequência em casa

Foto: Samuel Setubal Pedro Raul comemorando gol contra o Grêmio na segunda rodada do Brasileirão 2025

A escrita segue: há 231 dias o Ceará não sabe o que é ser derrotado em solo cearense. Na noite deste sábado, 5, em um jogo intenso e de bastante imposição, o Vovô venceu o Grêmio por 2 a 0 na Arena Castelão em partida válida pela segunda rodada da Série A do Brasileirão. Pedro Raul balançou as redes, de pênalti, para o Alvinegro aos 25 minutos do primeiro tempo, e Matheus Araújo ampliou o marcador nos acréscimos da segunda etapa.

O triunfo coloca o time comandado por Léo Condé em uma boa situação — entre as primeiras colocações na tabela — com quatro pontos somados após duas partidas disputadas. Isso só foi possível porque, desde os primeiros minutos, o grupo se impôs e foi em busca do resultado.

O Imortal ainda teve uma boa chance de abrir o placar aos três minutos com um tiro livre indireto após um erro de Bruno Ferreira, que acabou tocando na bola com as mãos após um recuo de Marllon, mas a oportunidade gaúcha esbarrou com a defesa cearense.

Sem se abater, o Vovô passou a ir para o ataque e, encontrando espaços na defesa adversária, criou as primeiras oportunidades de gol com Lucas Mugni e Galeano, aos sete e dez minutos respectivamente.

Foi em um jogo de muita imposição e chances criadas que, aos 23 minutos, o Vovô teve um pênalti ao seu favor, após a bola de um cruzamento ser travada pelas mãos de Lucas Esteves. Dois minutos depois, na cobrança, Pedro Raul bateu forte, colocando o Ceará em vantagem no marcador.

Após o tento tomado, o Grêmio recuou mais, mas não se esmoreceu completamente. A equipe ainda criou duas boas chegadas em contra-ataque, mas William Machado fez um bom corte aos 31 minutos e Bruno Ferreira fez uma grande defesa aos 38, impedindo que o Vovô fosse para o intervalo sem a vitória parcial.

No segundo tempo, o predomínio alvinegro, bem como a intensidade do embate, seguiu nos primeiros minutos. O Ceará criou chances encontrando uma defesa confusa do Grêmio, e o time gaúcho tentava responder em contra-ataques de velocidade. Nessa, levou a melhor o Vovô, apesar da pressão do Imortal nos minutos finais.

Ainda que o grupo visitante tentasse pressionar e ter mais a bola no segundo tempo, foi o Ceará quem saiu de campo com o triunfo. Aos 12 minutos, o artilheiro Pedro Raul chegou até a colocar uma bola na trave. O Grêmio rebatia com mais presença ofensiva, mas os comandados de Gustavo Quinteros não conseguiram furar o bloqueio cearense.



E nos minutos finais, o placar ainda foi ampliado por Matheus Araújo. O jogador do Vovô aproveitou que o goleiro Tiago Volpi se lançou ao ataque para tentar cabecear e finalizou de fora da área para decretar a vitória por 2 a 0.

O time cearense voltará a campo em uma semana, quando enfrenta o Juventude no próximo sábado, 12, às 16 horas, pela terceira rodada da Série A. A partida será realizada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.

Preocupação para o próximo jogo?

Com a boa apresentação do Ceará, a única preocupação do Alvinegro de Porangabuçu foi a saída de Fernandinho, que teve que deixar o campo aos 13 minutos do segundo tempo com uma lesão. O jogador fazia uma boa partida diante do Grêmio até ter que deixar o campo.

Ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Sobral (Lourenço), Dieguinho e Lucas Mugni (Matheus Araújo); Galeano (Aylon), Fernandinho (Martinez) e Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Léo Condé

Grêmio

4-5-1: Tiago Volpi; Igor Serrote (Aravena), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo (Cristaldo), Villasanti, Pavón (João Pedro), Edenilson (Monsalve) e Amuzu (Henrique); Arezo. Técnico: Gustavo Quinteros

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 05/04/2025

Árbitra: Edina Alves Batista (Fifa-SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis-SP e Fabrini Bevilaqua Costa-SP

VAR: Caio Max Augusto Vieira-GO

Público:

Renda:

Gol: Pedro Raul (25/1°T), Matheus Araújo (50/2°T).

Cartões amarelos: Matheus Bahia (CEA); Amuzu, Arezo, Serrote (GRÊ).