"É hora de fortalecermos a liderança do Marcelo Paz", ressalta Geraldo Luciano

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Geraldo Luciano, à esquerda, e Marcelo Paz, à direita, trabalharam juntos na SAF do Fortaleza

O ex-presidente do Conselho de administração da SAF do Fortaleza, Geraldo Luciano, concedeu entrevista exclusiva ao programa As Frias do Sérgio, da rádio O POVO CBN, na tarde deste sábado, 5. O executivo falou sobre a saída de Alex Santiago do clube e sobre as conversas que teve com Marcelo Paz após as mudanças na equipe.

O ex-vice-presidente do clube, que deve retornar ao Tricolor para um novo ciclo de trabalho, ressaltou o apoio à gestão de Marcelo Paz.



"É a hora de fortalecermos a liderança do Marcelo Paz. Alex deu excelente contribuição, mas saiu do clube. Um dia ele voltará com certeza. Isso é normal, como eu, saio e volto, é normal. Este é o momento que a torcida tem que se unir", afirmou.

"Conversei muito com ele (Marcelo Paz) ontem (sexta-feira, 5), muito consciente do que deve ser feito. Vai para dentro do futebol e daqui a dois ou três meses, em uma nova estrutura, decidir um novo profissional para o futebol do Fortaleza", complementou.

O executivo também falou sobre o convite para retornar a administração do Fortaleza. "Ele me fez essa pergunta: 'você toparia voltar?' Eu disse que topava. Disse para ele que sempre gostei muito dele, acho ele uma grande liderança, tem um grupo lá que eu me dou bem com todo mundo."

"Varias pessoas me perguntaram qual o cargo eu iria exercer e eu disse o seguinte: meu auxílio ao clube não depende de cargo. Ele (Marcelo Paz) tinha uma agenda complicada, então ficamos de conversar quando ele voltasse de São Paulo. O mais importante não é o cargo, mas qual o projeto que ele tem para mim no clube", concluiu.

O ex-dirigente tricolor também explicou que a fase ruim dentro de campo impactou nos problemas extracampo, mas reforçou otimismo na volta por cima.

"No futebol, quando os resultados de campo não são satisfatórios, os problemas surgem. Os resultados do campo contribuíram negativamente para esse momento no Fortaleza Esporte Clube", disse.

"O Fortaleza tem tudo para fazer uma temporada brilhante. Esse ano começou parecido com 2024, perdendo o Cearense e começando mal a Copa do Nordeste, mas todos lembram como acabou o ano de 2024", complementou.

Importância dos processos da SAF na saída de Alex Santiago

Para Geraldo, Alex Santiago só teve sua demissão consumada devido ao modelo que o clube adota para gerir o seu futebol. De acordo com o executivo, é costumeiro no meio do futebol ignorar o extracampo quando os resultados vão bem.

"Se não houvesse SAF, não sairia essa decisão. O meio do futebol é muito isso, passar a mão na cabeça, colocar no banho-maria, deixar para lá, esperar. Foi o Conselho de Administração da SAF que pressionou para uma decisão. Realmente houve uma manifestação da diretoria da SAF e do Conselho de Administração de que ele deveria ser afastado do clube, isso de forma profissional e transparente. O Alex deu contribuições extraordinárias ao clube, ninguém nega isso, mas com o tempo, todo mundo que precisa tomar decisões acerta e erra, e o Alex cometeu erros e acertos", comentou.

O executivo reforça que Alex descumpriu regras administrativas implantadas no clube. "Todo mundo fala da decisão do pagamento da premiação do futsal, mas não foi apenas isso. Houve muitos erros, como também existiram acertos. Não existe nenhuma suspeita de desonestidade do Alex, em nenhum momento se pensou nisso, mas um clube com as regras que o Fortaleza tem hoje tem que ter processos bem definidos e cumpridos", contou.

"O Alex, inadvertidamente, autorizou que um dinheiro que deveria ter passado pelo clube chegasse direto a conta de jogadores", complementou.

Geraldo Luciano acredita que não haverá a criação de um grupo de oposição liderado por Alex Santiago e entende que um período afastado do clube fará bem ao ex-diretor.



"Ele (Alex Santiago) vai refletir e ver que cometeu equívocos, mas se em um momento como esse o Alex começa a estruturar uma oposição dentro do Fortaleza, ele não quer o bem do Fortaleza, quem quer o bem do Fortaleza tem que fortalecer quem está lá."

Caso Lucero

O executivo teceu críticas à condução da vinda do atacante Juan Martin Lucero, no início da temporada 2023. Apesar do retorno técnico imediato, o diretor temia por um imbróglio jurídico, como acabou acontecendo meses depois.

"Eu comentava na época: esse negócio do Lucero vai dar problema. Quando eu fazia algum questionamento na época, me falavam 'você tem muita experiência no mundo empresarial, mas o mundo da bola é diferente'. É um caso que mostra falhas na direção do clube, temos que reconhecer isso. Não fomos absolvidos do processo, tivemos que pagar para realizar o acordo."