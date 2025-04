Ceará registra o seu melhor início na Série A desde 2010

Foto: Samuel Setubal Jogadores do Ceará comemoram gol de Pedro Raul contra o Grêmio

Com quatro pontos somados em dois jogos, o Ceará igualou o seu melhor início de Série A desde que o torneio adotou o sistema de pontos corridos. A largada positiva do Vovô em 2025 inclui empate na estreia com o Bragantino, em Bragança Paulista, e vitória diante do Grêmio, na Arena Castelão.

Em 2010, a equipe estreou vencendo o Fluminense, campeão daquela edição, e empatou com o Santos de Neymar, que venceu a Copa do Brasil daquele ano, somando os mesmos quatro pontos.

Portanto, o rendimento na atual edição do Brasileirão superou o início registrado em

2011, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.



Na Série A de 2010, o Ceará brigou pela liderança nas primeiras oito rodadas, ficando invicto no período, e empatando em número de pontos com o Corinthians, que liderou boa parte daquele campeonato. Na ocasião, a equipe teve uma queda de rendimento após o fim da pausa da Copa do Mundo e não conseguiu se manter na briga pelo título, mas, garantiu o 11º lugar e a sua primeira participação na Copa Sul-Americana.

Em 2010, o Alvinegro marcou dois gols e sofreu um nos dois primeiros jogos. Em 2025, o ataque é melhor, com quatro tentos anotados, mas a defesa sofreu dois gols, ambos na estreia contra o Bragantino.

Em 2025, equipe do Porangabuçu largou no Brasileirão mostrando um bom nível de competição, principalmente na primeira etapa dos jogos, sob o comando de Léo Condé.

Pedro Raul, artilheiro do time, é o principal nome da temporada. Com sete gols em oito partidas, o centroavante anotou dois no Campeonato Brasileiro, um diante do Bragantino e outro contra o Grêmio.

Além do artilheiro sensação, o meia Lucas Mugni é uma peça importante no esquema de Léo Condé, sendo o elo entre a defesa e o ataque quando a equipe sai em transições rápidas. O camisa 10 é o líder de assistências do elenco, com cinco em 16 jogos na temporada.

Outra característica interessante apresentada pela versão 2025 do Alvinegro é a solidez defensiva. Apesar das falhas contra o Bahia na Copa do Nordeste e diante do Bragantino, o setor tem créditos pelo ano positivo até aqui com pouca exposição e marcação encaixada. Em 19 jogos na temporada, o time não foi vazado em dez.



Um ponto de reflexão sobre o Vovô neste início de Série A é a postura no segundo tempo. Diante do Bragantino, a equipe caiu tanto de produção que sofreu o empate. Já contra o Grêmio, os cearenses diminuíram a intensidade, recuaram demais e passaram um risco desnecessário.