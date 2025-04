Dominado, Fortaleza cede empate no fim para o Mirassol e deixa liderança da Série A

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Fortaleza e Mirassol empataram em 1 a 1 na segunda rodada da Série A

O Fortaleza bateu na trave quanto a seguir na liderança da Série A do Brasileirão. O Leão do Pici empatou em 1 a 1 contra o Mirassol na noite deste domingo, 6, no estádio Maião. A equipe comandada por Vojvoda vencia a partida até os acréscimos, quando Cristian balançou as redes para o time de casa.

O Tricolor havia aberto o placar aos 14 minutos do primeiro tempo com Emmanuel Martínez. O resultado deixa o grupo cearense na quarta colocação na tabela, com quatro pontos após duas rodadas.

Tanto Fortaleza quanto Mirassol entraram em campo em busca de se provar, já que ambas as equipes vivem momentos de questionamento — o time paulista sem vencer desde o início de fevereiro, e o Leão sem convencer o torcedor tricolor, além de uma crise interna que culminou nas saídas de Alex Santiago e Bruno Costa da diretoria. Esse enredo acabou dando o tom ao embate desde os primeiros lances.

O Mirassol, dono de casa, tentou envolver o Fortaleza na partida. A equipe paulista tinha a posse de bola e empurrava o Leão do Pici para o seu campo de jogo, mas não conseguia ser produtiva na última parte do campo e desperdiçava cada chance que tinha de tentar finalizar ao gol de João Ricardo, gerando poucas oportunidades de gol.

Do outro lado do campo, o Tricolor facilmente se rendeu ao tom da partida dado pelo Leão Caipira, mas ficou vivo no jogo por meio de contra-ataques. O time comandado por Vojvoda pecava na criação de jogadas também, especialmente por ineficiência do meio de campo.

Entretanto, por meio de bolas longas, achou espaço para contragolpear e abriu o placar aos 14 minutos. Moisés recebeu lançamento rápido, avançou com a defesa do rival desarrumada e serviuEmmanuel Martínez. O argentino chutou com força do centro da grande área e marcou um golaço.

Antes de ir para o intervalo, em uma jogada similar, o Leão ainda teve a oportunidade de ampliar novamente com Moisés, que acabou por finalizar no goleiro Muralha. O arqueiro chegou a dar um rebote nos pés de Deyverson, mas conseguiu colocar a bola para fora antes do centroavante colocar a bola para dentro das redes.

No segundo tempo, o jogo ganhou um tom mais disputado com as mudanças executadas pelos dois técnicos. O Mirassol renovou o ataque e foi para o tudo ou nada, e a mudança surtiu efeito. O grupo chegou a colocar duas bolas na trave.

O Fortaleza tentava controlar o jogo, mas esbarrava na própria falta de criatividade. Temendo a pressão mirassolense, o técnico Vojvoda executou mudanças defensivas, colocando David Luiz e retomando o 3-5-2, mas a mudança não intimidou a equipe da casa, que seguiu pressionando o Leão até os minutos finais.

De tanto martelar, o Mirassol foi recompensado e alcançou o empate com gol de Cristian. O camisa 17 recebeu da linha de fundo de Davó e chutou de canhota, dando pouca chance de defesa para João Ricardo.

O Leão do Pici volta a campo pela Série A no próximo domingo, 13, quando irá receber o Internacional na Arena Castelão pela terceira rodada. Antes disso, o grupo tricolor vai até o Estádio Monumental David Arellano, em Macul, no Chile, em busca de somar os primeiros pontos na Libertadores de 2025 diante do Colo-Colo.

Ficha técnica

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Mancuso (David Luiz), Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Lucas Sasha, Martínez (Pol Fernández) e Yago Pikachu; Moisés (Allanzinho) e Deyverson (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Mirassol

4-3-3: Alex Muralha; Lucas Ramon (Borges), João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Gabriel), José Aldo e Danielzinho; Clayson (Maceió), Fabrício Daniel (Cristian) e Iury Castilho (Matheus Davó). Técnico: Rafael Guanaes.

Local: Estádio Maião, em Mirassol (SP)

Data: 06/04/2025

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Gol: E. Martínez (14/1°T), Cristian (47/2°T).

Cartões amarelos: Clayson, Cristian (MIR); E. Martínez, Mancuso, Pol Fernández (FOR).