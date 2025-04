Ferroviário renova contrato com experiente atacante Ciel para a Série D 2025

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Ciel no jogo Ferroviário x Treze, no PV, pela Eliminatória da Copa do Nordeste 2025

O Ferroviário anunciou, no último domingo, 6, a renovação com o atacante Ciel para o restante da temporada. Ídolo do clube da Barra do Ceará, o jogador de 43 anos defenderá a camisa coral até o fim da Série D.

A negociação foi conduzida pelo presidente da associação, Aderson Maia Júnior, em parceria com o Grupo Makes, empresa que é dona de 90% das ações e administra a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Ferrão.

A permanência do atacante no elenco coral foi cercada de expectativas e incertezas. Com o contrato anterior tendo se encerrado no fim de março, as tratativas pela renovação de Ciel enfrentaram impasses, especialmente em relação aos termos salariais, e também após receber proposta do Floresta.

Desde sua última assinatura com o Ferroviário, os vencimentos do jogador vinham sendo divididos entre a Associação e a SAF. Com a necessidade de ajustes financeiros por parte do clube, essa divisão passou a ser um dos principais entraves para a continuidade do camisa 99.

Vestindo as cores do Ferroviário há três temporadas, o pernambucano se consolidou como uma das referências do elenco. Em 2023, liderou a equipe na campanha do acesso à Série C e foi peça fundamental na conquista do bicampeonato da Série D. Em sua primeira temporada no clube, marcou 23 gols e deu duas assistências. No ano seguinte, apesar da queda para a Quarta Divisão, Ciel voltou a ser destaque com 12 tentos e quatro assistências.

Na atual temporada, o atacante soma cinco gols e duas assistências em partidas válidas por Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Mesmo com a idade avançada, Ciel segue sendo uma presença decisiva no ataque coral, além de ser um dos principais nomes de identificação com a torcida do Tubarão.

Agora, de volta à rotina de treinos na Vila Elzir Cabral, Ciel se prepara para estrear com o restante da equipe na Série D do Brasileirão. Alocado no Grupo C, o Ferroviário ainda aguarda data para a estreia diante do Central-PE, no estádio Lacerdão, em Caruaru (PE). Além do calendário da Quarta Divisão, o Ferrão também dividirá atenções com os duelos das quartas de final da Copa do Nordeste, que acontecerão em junho.