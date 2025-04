Linha de frente afiada: Ceará larga no Brasileirão com ataque em alta

Foto: Samuel Setubal Matheus Araújo marcou no triunfo do Vovô sobre o Grêmio

Terceiro colocado na tabela de classificação, o Ceará voltou à Série A do Campeonato Brasileiro apresentando boas credenciais. Isso porque o time comandado por Léo Condé se mostrou consciente e objetivo em grande parte dos minutos disputados na competição nacional.

O ponto de destaque é o setor ofensivo. Após marcar quatro gols em dois jogos, a equipe já figura como o melhor ataque do certame, ao lado de Internacional e Corinthians, que assinalaram a mesma quantidade de tentos. Na sequência, figuram Flamengo, Santos, Fortaleza, Bahia e RB Bragantino, que fizeram três cada.

Sem dúvidas, o grande protagonista da posição é o centroavante Pedro Raul. Até o momento, o camisa 9 marcou duas vezes — contra Bragantino e Grêmio —, sendo responsável por 50% dos gols da equipe no Brasileirão. A marca, inclusive, poderia ser ainda maior: na vitória contra o time gaúcho, ele acertou um belo chute que carimbou o travessão.

Para além dos tentos assinalados, o jogador vem se mostrando crucial no desenho tático do time, sendo uma espécie de pivô para auxiliar na chegada dos meio-campistas ou nas passagens dos pontas. Diante do Grêmio, por exemplo, fez boa jogada com Galeano pelo lado direito ainda no primeiro tempo e por pouco não balançou as redes.

"Os jogadores tentam se doar ao máximo dentro de campo, no aspecto físico, anímico e técnico. Só motivação, mobilização, não vai ganhar jogo. Tem de conseguir fazer um bom jogo técnico e temos feito boas execuções. Então, a equipe do Ceará tem se portado assim quase todos os jogos, principalmente diante do torcedor", analisou o técnico Léo Condé, após a vitória por 2 a 0 ante o Imortal.



Outros dois jogadores que originalmente fogem do setor ofensivo, mas mesmo assim agregam efetivamente são os laterais Fabiano Souza e Matheus Bahia, sobretudo o segundo. Com características de avanço em profundidade e bom cruzamento, o camisa 79 cumpre bem seu papel de municiar a linha de frente a fim de criar boas chances de gol.



Atletas como Galeano, Fernandinho e Mugni também são destaques. O meia argentino, especialista em bolas paradas, contribuiu com uma assistência para o zagueiro Marllon após cobrança de escanteio no empate com o RB Bragantino, na estreia da Série A.

Ademais, Dieguinho se mostra cada vez mais regular na equipe titular de Condé. Contratado como lateral, o camisa 20 vem desempenhando o papel de volante com muita segurança e contribuição para o ataque alvinegro. Na estreia, deu assistência para Pedro Raul, e contra o Grêmio fez mais uma boa apresentação.

É fato que o Ceará ainda precisa ajustar pontos para se tornar um time que compete por "coisa grande" no Brasileirão, mas, para quem não disputava a competição há dois anos, o saldo até aqui é positivo. Condé, por sinal, defendeu que a equipe tem muito a evoluir no certame.

"A expectativa é que a gente consiga repetir agora também, já deixei isso bem claro, estou muito feliz aqui no Ceará. Eu tenho bastante convicção de que a gente vai fazer um grande trabalho aqui a médio e longo prazo", disse o treinador.