Arsenal faz 3 a 0 no Real Madrid na ida das quartas da Champions; Inter vence Bayern

O Arsenal derrotou o Real Madrid por 3 a 0, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, ontem, em Londres, com dois golaços de falta de Declan Rice e um gol de Mikel Merino, deixando o time inglês mais perto das semifinais, e os atuais campeões, à beira da eliminação.

Os jogadores comandados pelo técnico Carlo Ancelotti, que sofreram a terceira derrota consecutiva em todas as competições, vão precisar de uma virada épica no estádio Santiago Bernabéu, na próxima quarta-feira, 16, para se classificar. Para os espanhóis avançarem, terão de ganhar por quatro gols de diferença. O Arsenal pode perder por até dois tentos.

Nem o retorno do goleiro belga Courtois, após ficar fora dos últimos três jogos devido a uma lesão, nem a presença do austríaco David Alaba na lateral esquerda conseguiram evitar que o Real fosse amplamente superado pelo Arsenal, que contou com duas cobranças de falta espetaculares de Declan Rice, levando o Emirates Stadium ao delírio.

O meio-campista inglês primeiro cobrou de forma magistral com um efeito em que a bola contornou a barreira por fora e foi parar no fundo da rede, rente à trave, aos 13 minutos do segundo tempo.

Em seguida, Rice continuou seu show com outra cobrança de falta, dessa vez no ângulo, longe do alcance do goleiro belga, fazendo 2 a 0, aos 25.

E, cinco minutos depois, o espanhol Mikel Merino, com um chute de pé esquerdo de dentro da área, fechou o placar e colocou seu time a um passo da vaga nas semifinais.

Inter de Milão supera Bayern de Munique

No outro jogo de ontem, a Inter de Milão venceu em sua visita ao Bayern de Munique, por 2 a 1, um resultado que deixa os nerazzurri com uma vantagem para o duelo de volta na Itália, na próxima quarta-feira — o empate será suficiente para os italianos.

O argentino Lautaro Martínez abriu o placar para os visitantes no primeiro tempo, e o veterano Thomas Müller empatou na reta final da partida. Mas Davide Frattesi marcou o gol da vitória do time italiano três minutos depois, deixando a Inter mais perto de sua segunda semifinal da Liga dos Campeões nas últimas três edições.