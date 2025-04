Balanço do Ceará de 2024 aponta receita de R$ 162 milhões e déficit de R$ 5,7 milhões

Foto: Felipe Santos/CearaSC.com Alvinegro fechou última temporada com prejuízo

Em Assembleia Ordinária, realizada em Porangabuçu, na noite da última segunda-feira, 7, o Conselho Deliberativo do Ceará aprovou o balanço financeiro de 2024. O Vovô finalizou a última temporada com uma receita de R$ 162,6 milhões, segunda maior arrecadação da história do clube. O valor representa um aumento de 24% em relação à receita de 2023, que fechou em R$ 130,9 milhões.

Entretanto, apesar do aumento significativo no faturamento, o Alvinegro encerrou a temporada com um déficit de R$ 5,7 milhões. A despesa total do clube em 2024 fechou em R$ 168,3 milhões. Um dos principais fatores que contribuíram para o saldo negativo foi a despesa financeira, descrita como decorrente de juros sobre empréstimos, pagamentos em atraso, atualização de encargos sociais, parcelamentos e custos bancários em geral, totalizando R$ 19,3 milhões.



No balanço de 2024, a maior parte da receita operacional do Alvinegro de Porangabuçu advém dos direitos de transmissão das competições (R$ 60 milhões), o que inclui também cifras da Liga Forte União (LFU), representando 37% do valor total.

Em seguida, aparece o faturamento com o programa de sócio-torcedor (R$ 22,8 milhões), que corresponde a 14%, enquanto a bilheteria (R$ 17,2 milhões) representou 11%.

A receita operacional oriunda de direitos de transmissão e premiação foi de R$ 20,6 milhões, representando 13% do total.

Um fator importante para compreender os valores apresentados no balanço do Alvinegro de Porangabuçu são suas duas últimas participações na Série B do Campeonato Brasileiro, que, naturalmente, levam as equipes a terem um investimento menor em comparação com a Primeira Divisão.

Em 2023, ano da primeira participação do clube na Segundona, a despesa total atingiu a casa dos R$ 114 milhões. Em 2024, houve um aumento de 30%, chegando a R$ 148,3 milhões.

Esse movimentou ocorreu porque o clube identificou a necessidade de ampliar o investimento no futebol, incluindo contratações e a comissão técnica, com o objetivo de elevar o desempenho dentro de campo, o que, eventualmente, poderia resultar em sucesso esportivo — o que de fato aconteceu.

Com investimentos maiores, o time conquistou o título do Campeonato Cearense após seis temporadas e, principalmente, alcançou seu principal objetivo no ano: o acesso à Série A do Brasileirão. (Com Victor Barros)

Confira o saldo do Ceará nos últimos anos: