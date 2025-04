Duelo entre Ceará e Juventude marca encontro de artilheiros da Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Pedro Raul vive ótima fase com a camisa alvinegra

Em um Campeonato Brasileiro prestigiado por atletas reconhecidos mundialmente, o duelo entre Juventude e Ceará, no próximo sábado, 12, às 16 horas, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), marcará o encontro de dois nomes menos badalados que disputam a artilharia da elite do futebol nacional: os atacantes Pedro Raul, do Vovô, e Gabriel Taliari, do Papo.

Dividindo o posto de goleador neste início de Série A, os dois jogadores marcaram dois tentos nas duas partidas que disputaram, fato que os posicionou à frente de nomes como Yuri Alberto — artilheiro da última edição da Série A —, Bruno Henrique, Gabigol, Memphis Depay e Vegetti, entre outros.

Além do desempenho pessoal, os gols marcados têm impacto direto na posição de seus clubes na tabela de classificação. Ao fim da segunda rodada, os dois times estão entre os dez primeiros colocados da Série A: o Ceará na terceira posição, invicto e com quatro pontos, enquanto o Juventude está em oitavo, com três pontos.

Com os tentos assinalados sobre RB Bragantino e Grêmio, Pedro Raul foi o autor de metade dos tentos Alvinegros no Brasileirão. Somando-se a isto, foi o responsável por desempatar ambos os jogos do escrete de Porangabuçu, tendo em vista que, no momento em que balançou as redes adversárias, os jogos ainda estavam em 0 a 0.

Se o atacante do Vovô marcou 50% dos gols de sua equipe na Série A, Taliari foi além e carimbou todos os tentos da equipe gaúcha no certame.

O atacante paulista, que defende o Alviverde desde 2023, balançou as redes pelo Papo duas vezes na competição nacional — ambos assinalados no triunfo sobre o Vitória, por 2 a 0, na estreia da competição.

Para os atacantes, o início positivo no Campeonato Brasileiro é uma extensão do desempenho que vinham tendo nas competições no primeiro trimestre, principalmente para o camisa 9 de Porangabuçu.

Até este momento, pelo Ceará, Pedro Raul marcou sete gols nas oito vezes em que esteve no campo. Desde sua chegada, vindo do Corinthians, ele participou de 40% dos gols do Alvinegro, balançando as redes ou dando assistência em oito dos 20 tentos marcados pelo Alvinegro desde sua estreia, no dia 2 de março, contra o Maracanã.

Um pouco mais discreto, mas em um espectro ainda positivo, com os três gols marcados neste ano — um pelo Campeonato Gaúcho e dois pela Série A —, Taliari já balançou as redes mais vezes que em todo o ano de 2024, quando estufou as redes adversárias duas vezes em 23 partidas disputadas.