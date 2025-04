Ednaldo fala da busca por técnico da seleção e admite pagar possível multa rescisória

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em Assembleia Geral Ordinária

Após o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, realizado na tarde de ontem, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, falou sobre a procura por um novo treinador para a seleção brasileira, afirmando estar disposto a desembolsar valor para pagar possíveis multa rescisórias.

“A CBF quer o melhor para a Seleção, e essa questão que tiver nós vamos tratar como um investimento para que nós tenhamos o treinador correto e apropriado para a Seleção”, afirmou.

Entre os nomes mais comentados estão o de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid-ESP, e Jorge Jesus, do Al-Hilal, da Árabia Saudita, que já manifestou interesse em comandar a Canarinho.

De acordo com o mandatário, o processo está sendo conduzido principalmente por Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas, sendo, portanto, o responsável pelas negociações iniciais e deve apresentar os candidatos mais viáveis para que a decisão final seja tomada.

“Esses detalhes estão com o Rodrigo Caetano. Ele já está tratando disso, avaliando um nome, outros nomes [...]. Estamos trabalhando com muito cuidado. Antes de entrar em contato com qualquer treinador, é necessário falar com os clubes onde eles trabalham”.

O time brasileiro está sem técnico desde a saída de Dorival Júnior, demitido no fim de março, após a goleada diante da Argentina. Os próximos desafios do Brasil nas Eliminatórias estão marcados para o início de junho, contra Equador e Paraguai.