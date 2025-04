Raphinha marca, Barça goleia Dortmund e coloca um pé nas semis da Champions

Foto: LLUIS GENE / AFP Lewandowski (esq.) chegou a 99 gols pelo Barça

O Barcelona deu um passo gigantesco rumo às semifinais da Liga dos Campeões com uma goleada de 4 a 0, em casa, sobre o Borussia Dortmund, no jogo de ida das quartas de final, ontem, em Montjuic, com uma grande atuação de seu trio ofensivo.

O brasileiro Raphinha abriu o placar com um gol após uma cabeçada de Pau Cubarsí. O astro polonês Robert Lewandowski ampliou no segundo tempo com uma dobradinha, antes de Lamine Yamal fechar o placar na reta final.

"Acho que jogamos muito bem e isso é o mais importante. Quando você joga assim, acaba marcando gols, e foi isso que aconteceu. Não, ainda não estamos classificados. Nunca se sabe o que vai acontecer; é um esporte louco. Em Dortmund, temos que jogar como fizemos hoje e cometer o mínimo de erros possível", disse o técnico Hansi Flick à Movistar+.

No primeiro tempo, a equipe catalã entrou em campo atacando com muita intensidade e domínio claro da posse de bola. Não tinham passado nem dez minutos quando teve duas chances.

A primeira, de Yamal, numa jogada individual do atacante espanhol que terminou com um chute defendido pelo goleiro suíço Kobel, e o segundo, um disparo de Lewandowski após um passe para trás de Raphinha.

E foi exatamente o brasileiro quem colocou o time da casa na frente, após empurrar para o fundo da rede a bola que Cubarsí havia desviado de cabeça.

O Dortmund teve algumas chances, ambas de Guirassy. O guineense tentou o chute contra o goleiro polonês Szczesny, mas falhou. Pouco antes do intervalo, Guirassy teve outra oportunidade, um disparo em que a bola foi para a rede pelo lado de fora.

Os jogadores de Flick desencantaram no segundo tempo e o trio ofensivo blaugrana brilhou. Yamal alçou a bola para Raphinha, que chegou pelo lado esquerdo, mas conseguiu passar para Lewandowski, que cabeceou para fazer 2 a 0.

O atacante polonês estava muito ativo e, em outro contra-ataque do Barça que começou com um magnífico passe em profundidade de Lamine para Fermín, este cruzou para Lewandowski desferir um chute de primeira, cruzado e rasteiro, direto para a rede.

Apesar da boa vantagem, os três atacantes permaneceram em campo em busca de mais um gol, que saiu por intermédio de Yamal, em mais uma jogada envolvendo os destaques do time.

PSG ganha de virada

Depois de Manchester City e Liverpool, foi a vez do Aston Villa. O Paris Saint-Germain vem jogando bem contra times ingleses nesta temporada e deu mais uma prova disso ontem, ao derrotar os Villains por 3 a 1.

Como se tivessem sido impulsionados pela derrota do Real Madrid por 3 a 0 no dia anterior, o que evitaria o confronto contra o gigante da capital espanhola em uma hipotética semifinal, os jogadores comandados pelo técnico Luis Enrique desferiram um novo golpe — e já foram vários desde o início do ano — e se consolidaram como sérios candidatos a conquistar a primeira "Orelhuda" de sua história.

A equipe inglesa saiu na frente com um gol de Morgan Rogers, num contra-ataque, mas o PSG reagiu com golaços de Désiré Doué, Kvaratskhelia e Nuno Mendes, ficando mais perto da classificação.