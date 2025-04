Sorteio define duelos de Ceará, Fortaleza e Maracanã na 3ª fase da Copa do Brasil

Foto: Staff Images / CBF Mata-mata tem três cearenses na terceira fase

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, por meio de um sorteio realizado ontem, no Rio de Janeiro, os 16 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil, assim como os mandos de campo. O evento contou com a presença de três clubes cearenses: Ceará, Fortaleza e Maracanã.

O Alvinegro de Porangabuçu, que integrou o Pote B do sorteio, enfrentará o Palmeiras. A primeira partida será disputada na Arena Castelão, enquanto o jogo da volta acontece no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Na campanha até então, o Vovô eliminou o Sergipe por 2 a 0 e o Confiança, nos pênaltis, na etapa posterior.

Esta será a quinta vez na história que Ceará e Palmeiras vão medir forças no mata-mata nacional. O time de Porangabuçu levou a melhor na primeira, em 1994, enquanto o Verdão avançou em 1997, 1998 e 2020.

"Enfrentaremos um grande adversário. É uma equipe que tem uma base de elenco, já tem uma metodologia técnica bem definida há bastante tempo e costuma disputar títulos em competições em alto nível. Mas temos um time qualificado e bem competitivo", avaliou João Paulo Silva, presidente do Alvinegro.

O Tricolor do Pici, que estava no Pote A, terá o Retrô-PE como adversário. O duelo de ida acontece no Recife (PE), enquanto a partida de volta ocorre na Arena Castelão. O Leão, atual campeão da Copa do Nordeste, não participou das duas fases anteriores da Copa do Brasil — a estreia na edição deste ano do torneio, portanto, será diante do time pernambucano.

O confronto regional acontecerá pelo segundo ano consecutivo na competição, já que o Fortaleza encarou a Fênix em 2024. Na temporada passada, pela segunda fase, o time do Pici passou nos pênaltis, após empate no tempo regulamentar.

Fechando a trinca dos clubes cearenses que estão na Copa do Brasil, o Maracanã terá um duelo histórico contra o Internacional. É a primeira vez que o Bicolor Metropolitano chega à terceira fase da competição. O embate de ida será no Beira-Rio (RS), e a volta, no Ceará. Nas etapas anteriores, o time eliminou o Ferroviário e, na sequência, o Ceilândia-DF, ambas as vitórias conquistadas nas disputas por pênaltis.

Confira todos os confrontos da 3ª fase da Copa do Brasil: