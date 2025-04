Destaque do Ceará, Willian Machado avalia boa fase e projeta duelo contra Juventude

Foto: Gledson Jorge / Ceará SC Zagueiro alvinegro concedeu entrevista coletiva

Um dos pilares da defesa do Ceará em 2025, o zagueiro Willian Machado vem ganhando a confiança do torcedor alvinegro desde que se tornou titular da equipe comandada por Léo Condé. Contratado como reserva imediato de Ramon Menezes após se destacar na Série B pelo Operário-PR, o defensor de 28 anos viu o titular da posição se lesionar e não titubeou na hora de assumir a responsabilidade.

"Entrei num momento decisivo. Infelizmente, o Ramon acabou se lesionando. Era um momento de jogos que eu saberia que, por serem decisivos, eu tinha que beirar a perfeição. É claro que isso nunca é possível no futebol, um erro ou outro vai acontecer, mas o mais importante de tudo é que, quando entrei, eu sabia que estava preparado. Todos os atletas que estão aqui, eles têm que ter esse pensamento. No momento que tiver oportunidade é estar preparado. Eu acho que foi isso que eu procurei fazer", disse o jogador em entrevista coletiva na tarde de ontem.

Titular absoluto desde as finais do Campeonato Cearense, do qual o Ceará se sagrou bicampeão, o catarinense avaliou seu momento com a camisa alvinegra. Até o momento, foram 12 jogos disputados, sendo titular em oito deles. O camisa 23 tem formado dupla ao lado de Marllon.

"Procurei encarar com naturalidade também, não trazendo peso para mim, por estar substituindo um grande atleta que é o Ramon. Então é isso, é encarar com naturalidade, é confiar também no meu potencial e eu acredito que tenho correspondido às expectativas. É claro que tem muito a melhorar ainda, mas dentro dessas partidas que atuei, creio que tenha feito boas partidas", comentou.

Para além da boa fase do setor defensivo do Vovô, Willian Machado projetou o próximo confronto. Amanhã, às 16 horas, o Alvinegro de Porangabuçu visita o Juventude em jogo da terceira rodada da Série A. Ciente da relevância do duelo, o camisa 23 destacou a necessidade da equipe ficar atenta aos detalhes.

Adversário da vez, o Papo ostenta 100% de aproveitamento no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), palco do confronto: seis vitórias em seis partidas.

"É sempre um desafio. A gente sabe já do histórico do Juventude lá, assim como a gente é forte aqui na Capital. Eu creio que esses jogos são jogos em que o nível de concentração tem que estar o máximo possível. Como eles estão jogando em casa, naturalmente vão tentar se impor um pouco mais, vão tentar agredir a gente um pouco mais, mas eu acredito que a gente fazendo um jogo equilibrado, neutralizando a equipe deles e tendo a bola, a confiança vai passando também para o nosso lado. Então eu acho que o caminho é esse: fazer uma partida equilibrada e estar concentrado, atento ao detalhe que pode ser decisivo nesse tipo de jogo", avaliou Willian.

Por fim, o zagueiro ainda elogiou a medida da diretoria do clube em fretar os voos de ida e volta para a viagem a Caxias do Sul (RS), cidade onde vai acontecer o embate. O investimento visa preservar o elenco alvinegro de maiores desgastes, além de minimizar as dificuldades logísticas.



"É importantíssimo, né? Eu acho que hoje a preparação e a fisiologia têm muita influência porque os jogos estão muito físicos. A gente sabe também da mudança de clima, a gente sai do calor, vai pro frio, tem toda uma questão do corpo se adaptar. Então vale a gente ressaltar também o esforço que a diretoria fez de poder estar fretando esse voo. A gente consegue ter um descanso melhor já na cidade que a gente vai jogar, ter uma fisioterapia", finalizou.