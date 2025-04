Partida entre Colo-Colo e Fortaleza é cancelada após invasão e mortes fora do estádio

Foto: Javier TORRES / AFP Jogadores do Colo-Colo tentam conter torcedores em invasão

A partida entre o Colo-Colo e o Fortaleza, ontem, pela Copa Libertadores, ficou em segundo plano. O clima de rivalidade no pré-jogo, que tinha como pilar central o centroavante Lucero, do Tricolor, tomou proporções desmedidas que ultrapassaram o âmbito esportivo. Antes mesmo de a bola rolar, nos arredores do Estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, torcedores do Cacique protagonizaram cenas de selvageria.



De acordo com o jornal "El Deportivo", diversos adeptos do Colo-Colo tentaram invadir setores do estádio momentos antes de o confronto ser iniciado. Em meio ao caos do lado de fora, que contou com intervenção policial, pessoas foram presas, outras ficaram feridas e duas vieram a óbito. Ainda segundo informações da mídia local, as vítimas foram uma mulher de 19 anos e um menino de 13 anos, ambos torcedores do clube chileno.



Segundo relatos do periódico, as duas vítimas teriam sido atropeladas por um veículo da polícia durante uma manobra para dispersar a multidão que tentava invadir o estádio. Uma investigação está em andamento para determinar se a viatura esteve envolvida nas mortes ou não. Bárbara Pérez, irmã da mulher de 19 anos falecida, disse em entrevista que ela tinha ingresso para assistir à partida.



Dentro da praça esportiva, a notícia do falecimento dos dois torcedores ainda não havia sido propagada no início do jogo — e isso causaria uma série de consequências posteriormente. Mesmo assim, o ambiente, como se esperava, era hostil para os jogadores do Fortaleza: xingamentos constantes direcionados a Lucero, além de muitos objetos arremessados no campo, como isqueiros e copos.



A situação fugiu do controle a partir dos 20 minutos do segundo tempo. Naquele momento, a notícia do falecimento de dois torcedores na área externa do Monumental David Arellano passou a ser comentada entre aqueles que estavam dentro do estádio. Adeptos do Colo-Colo, em um ato de revolta, quebraram os vidros que separam a arquibancada do campo e invadiram o gramado.



Os jogadores do Fortaleza, diante da situação de perigo, correram em direção ao vestiário e abandonaram o campo. Sem policiamento na parte interna, somente segurança privada, os torcedores do Colo-Colo precisaram ser contidos pelos próprios atletas do Cacique, que tentaram contornar o sentimento de fúria instaurado nos chilenos presentes.



A partida foi suspensa aos 24 minutos, com o placar de 0 a 0. Aos poucos, os torcedores, sob comunicado no sistema de voz para esvaziar o estádio, foram deixando a arquibancada, mas as confusões se estenderam para fora da praça esportiva. Alguns adeptos do Colo-Colo brigaram entre si durante o processo de saída do Monumental David Arellano.



Nos vestiários, o entendimento dos dois clubes era de que não havia mais condição para o prosseguimento do jogo. Já entre os representantes da Conmebol, existia o desejo da continuidade e conclusão da partida. No fim, com o posicionamento irredutível de Fortaleza e Colo-Colo, o confronto foi suspenso definitivamente.



De acordo com o regulamento da Conmebol, em caso de suspensão da partida, a mesma deverá voltar a acontecer dentro das 24 horas seguintes, partindo do tempo em que o jogo foi paralisado, mantendo o resultado e os mesmos jogadores que estavam em campo. Caso não seja possível, uma nova data será marcada.

Colo-Colo 0x0 Fortaleza: ficha técnica



Colo-Colo

3-5-2: Brayan Cortés; Saldivia, Vegas e Emiliano Amor; Isla, Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Lucas Cepeda e Claudio Aquino; Salomon Rodriguez e Javier Correa. Téc: Jorge Almirón



Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso, Lucas Sasha, Pol Fernandez, Emmanuel Martinez e Diogo Barbosa; Marinho (Moisés) e Lucero (Deyverson). Téc: Vojvoda



Local: Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Andres Nievas (URU)

VAR: Andrés Cunha (URU)

Cartões amarelos: Lucero