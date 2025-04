Jornalistas do O POVO promovem bate-papo na Bienal sobre mulheres no jornalismo esportivo

Foto: O POVO As jornalistas Iara Costa e Domitila Andrade irão participar de um bate-papo na Bienal Internacional do Livro do Ceará.

O Esportes O POVO está com presença confirmada na Bienal Internacional do Livro do Ceará. Hoje, a partir das 16 horas, as jornalistas Iara Costa e Domitila Andrade irão promover um bate-papo sobre a presença da mulher na comunicação com o tema "Da resistência às narrações: o caminho e a luta da mulher no jornalismo esportivo". A conversa ocorrerá na Casa Vida & Arte, espaço do O POVO com a Função Demócrito Rocha no evento literário.

Iara Costa é repórter e colunista do Esportes O POVO. Em seu espaço semanal, levanta discussões e traz opiniões sobre futebol feminino, a mulher no futebol, bem como temáticas sobre raça e outras pautas sociais. Para ela, a oportunidade de abordar o assunto em uma feira literária é enriquecedora.

"Eu adoro literatura assim como eu adoro futebol, e unir duas coisas que eu amo, conversando sobre as dores e as delícias de ser mulher no meio esportivo e futebolístico, será muito enriquecedor. É muito importante podermos fazer esse paralelo sobre o caminho da mulher na literatura esportiva, que casa bastante com o tema da feira, já que fomos da resistência — que havia contra a mulher em um ambiente como o jornalismo esportivo — até ganharmos os espaços que hoje temos e que lutamos para manter e crescer", frisou.

Domitila Andrade é redatora de Capa e Farol do O POVO e possui uma larga passagem pela editoria de Esportes. Ela foi plantonista por quatro anos e repórter da Editoria por outros três anos. Atualmente, ela também escreve uma coluna quinzenal no Esportes O POVO e no O POVO+ sobre bem-estar e atividades físicas.

No bate-papo promovido na Bienal, ela enxerga a oportunidade de falar sobre a jornada e a representatividade da mulher no meio.

"Falar sobre mulheres no jornalismo esportivo é falar sobre uma jornada de muitos enfrentamentos e de provações cotidianas. Mulheres ainda são minoria nas redações de esporte, e ainda são minoria no público que consome futebol, o esporte mais popular do País. Ver mulheres ocupando esses espaços é representativo", acentuou.

Serviço

Bate papo "Da resistência às narrações: o caminho e a luta da mulher no jornalismo esportivo"

Local: Bienal do Livro do Ceará - Centro de Eventos do Ceará - Stand Casa Vida & Arte

Data: 12/04/2025

Horário: 16 horas

Entrada gratuita