Pela Série A, Ceará visita o Juventude para quebrar tabu no Alfredo Jaconi

Foto: Samuel Setubal Rômulo deve ganhar nova chance no time titular do Vovô

Em busca de se manter no G-4 da Série A, o Ceará visita o Juventude hoje, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 16 horas, em duelo da terceira rodada da competição nacional.

No confronto, o Vovô almeja a vitória para chegar aos sete pontos no certame e, assim, garantir-se entre os primeiros colocados. Um empate, por sua vez, também é encarado como um bom resultado. Ciente da relevância do duelo, a diretoria do clube fretou voos de ida e volta para preservar o elenco alvinegro de maiores desgastes físicos.



Adversário da vez, o Juventude quer manter seu histórico de bom mandante — que já foi comprovado na estreia do Brasileirão, quando venceu o Vitória por 2 a 0. Atualmente, o Papo ocupa a oitava colocação, com três pontos.



Após vencer o Leão da Barra na primeira rodada e ser derrotado pelo Botafogo na partida seguinte, o time do interior gaúcho quer superar o Ceará dentro do Alfredo Jaconi para largar bem na atual edição da Série A.

Comandado por Fábio Matias, o Juventude tem dúvidas na escalação para o jogo. No gol, Marcão pode ceder lugar para Gustavo, recuperado de lesão, enquanto no ataque a grande incógnita fica por conta de Ênio, que retorna após suspeita de manipulação pelo cartão amarelo recebido contra o Vitória. Caso o camisa 97 não seja escalado, Petterson deve ser mantido na onzena inicial.

Visitante, o Vovô almeja manter sua boa campanha. Ciente da dificuldade de encarar o Alviverde em Caxias do Sul, o Alvinegro tem como objetivo principal neutralizar o adversário para aproveitar os detalhes ao seu favor, conforme relatou o zagueiro Willian Machado, que poderá atuar como lateral devido às ausências de Matheus Bahia e Nicolas.

"Como eles estão jogando em casa, naturalmente vão tentar se impor um pouco mais, vão tentar agredir a gente um pouco mais, mas eu acredito que a gente fazendo um jogo equilibrado, neutralizando a equipe deles e tendo a bola, a confiança vai passando também para o nosso lado. Então eu acho que o caminho é esse: fazer uma partida equilibrada e estar concentrado, atento ao detalhe que pode ser decisivo nesse tipo de jogo", comentou o camisa 23.

No entanto, para pontuar novamente na Série A, o Vovô vai precisar superar desfalques importantes: Matheus Bahia, Nicolas e Mugni. O trio é baixa por lesão e não viajou com o restante do elenco. Em contrapartida, Léo Condé conta com o retorno de Ramon Menezes. O defensor, que havia se lesionado em jogo contra o Confiança, está recuperado e volta a ser opção.

Em termos de retrospecto, o duelo entre as equipes apresenta equilíbrio, com quatro vitórias do Ceará e quatro do Juventude, além de quatro empates. Porém, o time cearense carrega um jejum incômodo ante os gaúchos: nunca venceu o adversário fora de casa. Em seis confrontos realizados em Caxias do Sul, o Papo venceu três partidas e empatou em outras três oportunidades.

Juventude x Ceará: ficha técnica

Juventude-RS

4-3-3: Marcão (Gustavo); Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo, Jadson e Mandaca; Petterson (Ênio), Batalla e Gabriel Taliari. Téc: Fábio Matias

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Éder e Willian Machado; Fernando Sobral, Dieguinho e Rômulo; Aylon, Pedro Raul e Galeano. Téc: Léo Condé

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 12/4/2025

Horário: 16 horas

Árbitro: Lucas Casagrande/PR

Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Rafael Trombeta/PR

VAR: Ilbert Estevam da Silva/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO