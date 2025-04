Reforços, novo técnico e meta de G-8: como chega o Floresta para a Série C

Foto: Lucas Emanuel/FCF Floresta escapou da queda no Estadual deste ano

Único representante cearense na Série C deste ano, o Floresta se prepara para a estreia na competição, amanhã, às 16 horas, diante do Caxias-RS, no Estádio Centenário, no interior do Rio Grande do Sul. O Lobo da Vila apostou em reformulação para fortalecer o elenco no campeonato nacional, terá novo comando à beira do campo e almeja brigar pelo acesso.

Em 2024, após sofrer com um desempenho irregular, o Verdão figurou no Z-4 da competição durante boa parte da primeira fase. Porém, já na reta final, conseguiu engatar uma sequência positiva para evitar o rebaixamento.

Neste ano, depois de campanha ruim no Campeonato Cearense — disputou o quadrangular da permanência —, o Floresta optou pela saída do treinador Marcelo Chamusca. Para assumir o comando do elenco, o time trouxe Leston Júnior, velho conhecido. O técnico, que já havia passado pela Vila Manoel Sátiro em duas ocasiões, liderou o acesso para a Série C em 2020.

De volta ao Lobo, Leston revelou, em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, os principais objetivos e desafios do Floresta nesta edição da Terceirona. “É fundamental termos como marca registrada a competitividade. Precisamos ser uma equipe consistente em uma competição do nível que será a série C 2025, que vai exigir muita doação”, destacou.

Nos bastidores, o discurso é de cautela, mas também de ambição. Após desempenhos abaixo do esperado, o Floresta quer deixar para trás a luta contra o rebaixamento e buscar uma vaga no G-8, que garante acesso à segunda fase da competição. Para isso, o Verdão aposta no equilíbrio entre juventude e experiência.

“Na montagem do elenco, buscamos reunir atletas com características que a competição exige. Temos uma média de idade bem interessante, algo em torno de 26,7 anos. Buscamos trazer atletas com bom nível de força e com capacidade técnica, além de histórico de boa performance nas suas equipes anteriores”, apontou Leston Júnior.

Reforços no elenco

Entre remanescentes da última temporada, integrações das categorias de base e novas contratações, o atual plantel do Floresta conta 45 atletas para a disputa da Série C. Durante a janela de transferências deste início de ano, a diretoria priorizou a chegada de reforços pontuais, principalmente nas posições de ataque e meio-campo, setores considerados carentes durante o Estadual.

Dentre as 16 contratações para esta temporada, o Lobo trouxe nomes experientes, alguns já conhecidos do futebol cearense, como o meia Pablo Gabriel, ex-Fortaleza, e o zagueiro Vitão, ex-Ferroviário.

Após o fim do Manjadinho, a comissão técnica, comandada por Leston Júnior e pelo auxiliar Daniel Rocha, tem priorizado treinos físicos e táticos, com foco em organização defensiva e transições rápidas, pontos que a equipe pretende explorar na Terceirona.

O Floresta também realizou mudanças nas instalações do clube e investiu na reforma da academia. Atualmente, o centro de treinamento conta com 64 mil m², cinco campos de treinamento, alojamentos para a base, hotel para a equipe profissional, spa com piscina, academia e banheiras de hidromassagem.

É com esse aparato que o Verdão da Vila pretende alcançar seu melhor campanha na Série C do Brasileirão 2025. Temporada essa que, aliás, terá o maior investimento da história por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No início deste mês, a entidade anunciou que injetará cerca de R$ 100 milhões para a realização da Terceirona, valor que será dividido entre premiações e custos da competição. Na primeira fase, cada clube receberá R$ 1,4 milhão por participação. Já os oito que avançarem para a segunda fase receberão mais R$ 344 mil.