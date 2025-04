Ceará leva virada contra o Juventude e perde a primeira na Série A de 2025

Foto: ANTONIO MACHADO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Aylon e Abner disputam lance no Alfredo Jaconi

O Ceará foi superado de virada pelo Juventude, ontem, por 2 a 1, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), e amargou a primeira derrota na Série A de 2025. Com o resultado, o Alvinegro se mantém com quatro pontos somados e segue sem conseguir dar fim ao tabu de nunca ter vencido o Jaconero como visitante.



O primeiro tempo foi equilibrado — em seu maior recorte, não de forma positiva. Afinal, os dois times erraram demais. O Vovô, que foi a campo com a estratégia de abdicar da posse de bola para tentar explorar os espaços por meio dos contra-ataques, pecou pelo excesso de erros individuais, sobretudo em passes, domínios e decisões equivocadas.



Em contraponto, o sistema defensivo do Alvinegro de Porangabuçu conseguiu dominar as ações dos donos da casa, que pouco produziram nos 40 minutos iniciais do confronto. Neste recorte, inclusive, foi o time cearense que teve a melhor chance de abrir o placar, em duas oportunidades logo aos três minutos: uma com Galeano, em chute de fora da área, e outra com Éder, em cabeçada após escanteio.



Individualmente, destaque para dois atletas do Vovô: Dieguinho e Matheus Araújo. Em meio a tantos erros de jogadores-chave na fase ofensiva da equipe, como Aylon, Galeano e Lourenço, a dupla de meio-campistas foi quem, de forma mais lúcida com a bola no pé, conseguiu desenvolver alguns lances no último terço do campo. Willian Machado, improvisado como lateral-esquerdo, também teve boa atuação.



A partir dos 40 minutos, as coisas começaram a esquentar no Alfredo Jaconi. Pedro Raul, cercado por três defensores no lado direito, conseguiu achar um ótimo passe para Matheus Araújo, que escorou de cabeça para Aylon, que, com categoria, desvencilhou-se do zagueiro e empurrou para o fundo das redes. O atacante, após dois meses, voltou a marcar um gol.



O cenário estava totalmente a favor do Ceará, mas a equipe, assim como no jogo contra o RB Bragantino, também fora de casa, sofreu um “apagão” nos últimos minutos. Aos 44, em total desatenção dentro da área, Mandaca surgiu entre os marcadores alvinegros, aproveitou cruzamento e empatou de cabeça. Vantagem perdida e tudo igual antes da segunda etapa.



Na volta do intervalo, o Alvinegro piorou. Não somente no aspecto ofensivo, que já havia sido bem limitado no primeiro tempo, mas, desta vez, também defensivamente. O roteiro do jogo, então, passou a se desenhar de forma positiva para o Juventude. As mexidas do técnico Fábio Matias tiveram impacto crucial na virada do clube gaúcho, aos 22, com Babi, que havia entrado três minutos antes.



Naquele momento de desvantagem foi que o Ceará resolveu mudar a postura e tentar ser mais propositivo. Léo Condé fez mudanças, como as entradas do estreante Lelê e de outros jogadores ofensivos, incluindo Rômulo, Martínez e João Victor. Na prática, muita correria e pouca eficiência. Nenhuma chance realmente de perigo foi criada nos 30 minutos que teve para buscar o empate.



Derrota que freia o bom início do Vovô na Série A e aumenta a necessidade de vitória contra o Vasco, na próxima terça-feira, 15, na Arena Castelão.

Juventude 2x1 Ceará: ficha técnica



Juventude

4-3-3: Gustavo; Ewerthon (Reginaldo), Abner, Adriano Martins e Felipinho; Giraldo (Davi Góes), Jadson e Mandaca (Jean Carlos); Giovanny, Batalla (Ênio) e Gabriel Taliari (Matheus Babi). Téc: Fábio Matias

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano (Rafael Ramos), Marllon, Éder e Willian Machado (Fernando Sobral); Dieguinho, Matheus Araújo (Rômulo) e Lourenço (João Victor); Aylon (Lelê), Pedro Raul e Galeano (Martínez). Téc: Léo Condé

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 12/4/2025

Árbitro: Lucas Casagrande/PR

Assistentes: Bruno Boschilia/PR e Rafael Trombeta/PR

Gols: 40min/1ºT - Aylon (CEA); 44min/1ºT - Mandaca e 22min/2ºT - Matheus Babi (JUV)

Cartões amarelos: Ewerthon (JUV); Galeano, Pedro Raul e Bruno Ferreira (CEA)

Público e renda: 6.821 presentes/ R$ 57.022,00