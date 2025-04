Fortaleza e Internacional se enfrentam no Castelão em duelo pela liderança do Brasileiro

Foto: AURÉLIO ALVES Atacante Moisés deve ser titular do Leão

No Pici, a chave foi virada. Passado o episódio lamentável na partida diante do Colo-Colo-CHI, pela Copa Libertadores, interrompida por conta da invasão de torcedores chilenos, o Fortaleza agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. O próximo desafio será hoje, às 20 horas, na Arena Castelão, contra o Internacional-RS, pela terceira rodada da competição.

Invicto no Brasileirão, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda soma uma vitória e um empate nas duas primeiras rodadas. Na estreia, atuando em casa, bateu o Fluminense por 2 a 0 com autoridade. Já no confronto passado, como visitante, acabou cedendo o empate ao Mirassol-SP por 1 a 1, sofrendo o gol nos acréscimos.

Para o duelo diante do Colorado, Vojvoda terá mais uma vez o desafio de montar o time ideal em meio a uma série de desfalques importantes. No setor defensivo, o lateral-direito Tinga e o zagueiro Emanuel Brítez seguem entregues ao departamento médico. O camisa 2 trata um edema muscular na panturrilha esquerda, enquanto o argentino se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo.

A situação não é diferente no setor ofensivo: Breno Lopes e Tomás Pochettino também são baixas confirmadas. O atacante sofreu uma fratura no antebraço direito, enquanto o meia argentino apresenta um quadro de tendinite no quadril esquerdo. Com isso, o técnico precisará buscar alternativas no elenco para manter o padrão competitivo da equipe.

A principal novidade pode ser a estreia do volante Rodrigo Santos, nova contratação do Leão. O jogador de 24 anos foi adquirido por R$ 4 milhões junto ao Maringá-PR e já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Regularizado, ele está à disposição de Vojvoda e pode pintar como opção entre os relacionados.

Rodrigo vinha sendo um dos destaques do Maringá na temporada. Em 17 jogos, marcou três gols e distribuiu três assistências, sendo peça fundamental na campanha que levou o clube ao vice-campeonato paranaense. A expectativa é de que ele reforce o meio-campo tricolor com intensidade e bom passe.

Do outro lado, o Internacional chega ao Castelão embalado e com moral elevado. Sob o comando de Roger Machado, o time gaúcho vive um dos seus melhores momentos dos últimos anos. Conquistou recentemente o título do Campeonato Gaúcho, encerrando um jejum de oito temporadas sem levantar a taça e impedindo o octacampeonato do rival Grêmio.

No Brasileirão, o Colorado está na terceira posição, com quatro pontos — os mesmos do Fortaleza. A diferença está no saldo de gols, favorável à equipe de Porto Alegre, que tem sido apontada por analistas como uma das mais consistentes do país neste início de temporada.

Fortaleza x Internacional: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Titi e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Lucas Sasha e Martínez; Marinho, Lucero e Moisés. Téc Vojvoda

Internacional

4-3-3: Anthoni; Aguirre, Rogel (Clayton Sampaio), Vitão e Bernabei; Fernando (Ronaldo), Bruno Henrique e Alan Patrick (Óscar Romero); Wesley, Carbonero (Vitinho) e Valencia (Borré). Téc: Roger Machado

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 13/4/2025

Horário: 20 horas

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza/SP

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa/SP e Raphael de Albuquerque Lima/SP

VAR: Diego Pombo Lompez/BA

Transmissão: Record, CazéTV, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO