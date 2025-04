Piastri conquista pole position do GP do Bahrein de Fórmula 1

Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP Australiano da McLaren garantiu pole position no GP do Bahrein

O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, conquistou ontem a pole position do Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, enquanto seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, líder do Mundial, teve que se contentar com o sexto melhor tempo.

Piastri largará, hoje, às 12 horas (de Brasília), ao lado do também britânico George Russell, da Mercedes, na primeira fila.

Atrás deles, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, e o prodígio italiano da Mercedes, Kimi Antonelli, conseguiram fazer o terceiro e o quarto melhores tempos, respectivamente.

A pole position de Piastri atende a uma lógica, já que as McLarens provaram ser superiores aos demais carros em todos os aspectos desde o início do fim de semana no circuito de Sakhir, no meio do deserto do Bahrein.

“Estive confiante o fim de semana inteiro. O treino livre 1 foi uma experiência diferente, porque o carro parecia mais de rali do que de F1, mas depois disso fiquei bastante confortável”, avaliou o australiano. “Tivemos bom ritmo no TL3. Os adversários se aproximaram um pouco mais do que eu queria na classificação, mas ainda entreguei a volta que precisava no momento certo e isso é o mais importante”, afirmou.

Mas o sexto lugar de Norris, mais de quatro décimos de segundo atrás de seu companheiro de equipe, foi uma clara decepção para a equipe laranja.

A outra surpresa na classificação foi o quinto lugar do francês Pierre Gasly, da Alpine. Depois de três Grandes Prêmios disputados, a equipe francesa é a única que ainda não conseguiu pontuar.

O espanhol Carlos Sainz, da Williams, conseguiu se classificar para o Q3 e vai largar na oitava posição, enquanto seu compatriota, o veterano Fernando Alonso, da Aston Martin, não conseguiu passar do Q2 após terminar em 14º.

Hoje, Norris largará uma posição à frente do holandês Max Verstappen, da Red Bull. O tetracampeão mundial está apenas um ponto atrás do britânico na classificação geral, e ambos terão que sobreviver no meio do pelotão para subir posições.

No circuito técnico de Sakhir, onde a corrida será realizada, há mais oportunidades de ultrapassagem do que em Grandes Prêmios anteriores e também haverá maior desgaste dos pneus, dois fatores que, teoricamente, beneficiam a McLaren.