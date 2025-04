Único cearense na Série C, Floresta visita Caxias no Centenário em estreia

Foto: Kelly Pereira/Floresta EC Zagueiro Ícaro é o capitão do Floresta em 2025

Pelo quinto ano consecutivo na Série C do Campeonato Brasileiro, o Floresta começa hoje a caminhada na edição de 2025. No Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), o Lobo encara o time da casa, a partir das 16 horas, na estreia da Terceirona. O time da Vila Manoel Sátiro é o único representante cearense na competição.

O Verdão passou por reformulação após a campanha ruim no Campeonato Cearense, em que lutou contra o rebaixamento. O técnico Marcelo Chamusca deu lugar a Leston Júnior, que está em sua terceira passagem pelo clube cearense. No elenco, o Floresta contratou mais de uma dezena de reforços para se reforçar.

O grupo de atletas agora conta com a experiência de nomes como Dalton, goleiro; Vitão, zagueiro; Alemão, volante; e Jeam, atacante. Também há espaço para a juventude, com as chegadas de Everton Lino, Léo Pimenta e Erickim, todos atacantes, por exemplo. Este último se destacou com a camisa do Barbalha no Estadual.

Apesar das muitas mudanças no grupo, Leston teve tempo para conhecer as novas peças e procurar o entrosamento ideal, já que foram 45 dias sem partidas oficiais — o compromisso mais recente foi no dia 27 de fevereiro, na vitória por 2 a 1 sobre o Cariri, pelo Cearense.

"Tivemos um período longo sem jogos oficiais, mas ele serviu para nos prepararmos bem para a disputa da Série C. Também focamos bastante na partida contra o Caxias. Fizemos alguns amistosos que ajudaram a manter o ritmo de jogo. O Caxias é um adversário difícil, mas vamos em busca de pontos para iniciar bem a competição", avaliou o zagueiro Ícaro, capitão do Verdão.

Esta será a segunda vez na história que o Floresta enfrentará o Grená. O primeiro encontro foi na Série C do ano passado, quando os cearenses levaram a melhor por 2 a 1, no Estádio Presidente Vargas. Desta vez, o confronto será no território rival.

Comandado por Luizinho Vieira, o Caxias tem velhos conhecidos do futebol cearense, como Kelvyn, Tomas Bastos e Calyson, trio ex-Ceará, além do zagueiro Alisson, que já defendeu o próprio Floresta e o Ferroviário. Em 2025, a equipe gaúcha atuou 12 vezes, obteve cinco vitórias, cinco derrotas e dois empates, entre Estadual e Copa do Brasil.