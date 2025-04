Volante Denilson lamenta negociação frustrada com Fortaleza: "Me enchi de esperança"

Foto: AssCom Dourado Volante Denilson no jogo Cuiabá x Operário VG, na Arena Pantanal, pelo Campeonato Mato-Grossense 2025

Alvo do Fortaleza na reta final da janela de transferências dos Estaduais, como revelou o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, o volante Denilson concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO na tarde ontem, lamentou a negociação frustrada com o Tricolor após se "encher de esperança", elogiou a torcida e admitiu que se vê em fim de ciclo no Cuiabá, onde está desde 2022.

Um dos principais jogadores do Dourado, o meio-campista de 24 anos já despertou o interesse de outras equipes, inclusive nesta temporada, mas sem desfecho positivo — o Fortaleza acabou contratando Rodrigo, do Maringá-PR. O camisa 27 falou sobre o sentimento de receber proposta do Leão do Pici e admitiu tristeza pelo fato de a transferência não ter sido concretizada.

"Fiquei muito feliz e honrado em saber do interesse do Fortaleza, que hoje é uma das grandes forças do futebol (brasileiro). Quando soube da possibilidade, me enchi de esperança, porque era uma oportunidade incrível. No final, não de muito certo, porque o Cuiabá não liberou. Fiquei um pouco triste", contou Denilson.

"Ele (Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá) me chamou para conversar, falou que havia uma proposta já, que estava falando com o (Marcelo) Paz. Preferi deixar eles resolverem, para manter a cabeça focada, porque já passei por alguns problemas assim. Eles não chegaram a um acordo e ficou nisso", completou.

Em meio às negociações entre Fortaleza e Cuiabá, o volante conversou com Deyverson, com quem jogou no Dourado entre 2022 e 2024. O atacante, recém-chegado ao Pici, fez elogios à nova casa, o que aumentou a expectativa de Denilson.

"O Deyverson falou comigo, falou do clube, que é muito interessante, muito bom, que a torcida é linda também. Foi uma semana bastante difícil para mim, fiquei bastante ansioso, pensando como ia ser minha ida para o Fortaleza, porque a gente achou que ia dar tudo certo, estava confiando", relatou.

Volante Denilson no jogo Volta Redonda x Cuiabá, no Estádio Raulino de Oliveira, pela Série B 2025 Crédito: AssCom Dourado

Apelo da torcida do Fortaleza

Desde a venda de Hércules para o Fluminense, a torcida do Fortaleza tem pedido a contratação de um volante, o que fazia o nome de Denilson ser frequentemente citado nas redes sociais. O camisa 27 confirmou que via o apelo e agradeceu o carinhos dos tricolores.

"Foi muito importante para mim, é uma torcida incrível, maravilhosa. Toda vez que eu fui jogar contra o Fortaleza, sempre lotado, torcida apaixonada pelo clube. Ia ser uma experiência boa, mas pode ser que, em breve, eu esteja aí. Quero agradecer pelo carinho, obrigado pelas mensagens e falar para a torcida do Fortaleza que, se Deus quiser, pode ser que na próxima janela eu esteja aí e vou fazer um grande esforço pelo clube e me dedicar bastante, se eu estiver aí", afirmou.

Denilson vê fim de ciclo no Cuiabá

Com 166 partidas disputadas pela equipe do Mato Grosso, o meio-campista tem contrato até dezembro de 2027 com o Cuiabá, mas entende que a história está próxima do fim. Bicampeão estadual (2023 e 2024), Denilson admite o sonho de disputar a Copa Libertadores e vive a expectativa de uma transferência em outra janela — seja no meio ou no fim de 2025.

"Sou muito grato ao Cuiabá, fiz uma linda história aqui, jogos muito bons. Sou grato ao presidente, a todos os treinadores que passaram. Essa oportunidade que apareceu para mim seria boa, porque sonho em jogar Libertadores, em um time que tenha uma torcida linda, como o Fortaleza... E ciclos se encerram, né? Vamos ver nas próximas janelas, se vai acontecer alguma coisa. Esperar, continuar focado na Série B e fazer grandes jogos", finalizou.