Fortaleza empata sem gols com o Internacional e deixa o G-4 da Série A

Em mais uma atuação de pouco brilho, o Fortaleza empatou sem gols com o Internacional na noite de ontem, diante de 16 mil torcedores na Arena Castelão, em jogo válido pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão deixou o G-4 e passou a ocupar a sétima colocação, com cinco pontos somados.



O primeiro tempo entre cearenses e gaúchos não foi empolgante. Os dois times, na maior parte do recorte dos 45 minutos iniciais, atuaram em ritmo lento e com pouca criatividade no setor ofensivo. Não à toa, os goleiros João Ricardo, do Tricolor, e Anthoni, do Colorado, passaram despercebidos — afinal, nenhum deles precisou fazer alguma defesa realmente relevante.



O técnico Vojvoda optou por manter a mesma estrutura tática que utilizou no duelo contra o Colo-Colo, o 3-5-2, mas com algumas mudanças, como as entradas dos meias Calebe e Matheus Rossetto, do ala Yago Pikachu e dos atacantes Deyverson e Moisés. Na prática, com a bola rolando, o Leão teve boa dinâmica defensiva e anulou os visitantes, que não finalizaram nenhuma vez sequer na meta tricolor.



Ofensivamente, o escrete vermelho-azul-e-branco até conseguiu criar algumas boas situações, mas pecou nas conclusões dos lances. Jogadores como Calebe e Moisés, pouco inspirados, contribuíram pouco no último terço, o que inevitavelmente impacta a produção do Fortaleza no ataque. Deyverson, embora participativo, não teve nenhuma oportunidade, algo que também tem acontecido com frequência com Lucero.



Vale ressaltar a boa atuação do jovem zagueiro Gustavo Mancha. Assim como já havia sido no Chile, contra o Colo-Colo, em que também foi titular, diante do Internacional o defensor teve mais um bom desempenho. Seguro, o camisa 39 venceu grande parte dos duelos no um contra um, além de ter mostrado eficiência na saída de bola e em jogadas aéreas.



Na volta do intervalo, o Fortaleza entrou com mais ímpeto. Nos momentos com a bola, passou a impor maior velocidade e a ser mais objetivo nas articulações em direção à área do Inter. Com cinco minutos, uma série de acontecimentos animou e, pouco depois, frustrou a torcida do Leão: um golaço de placa, mas que foi anulado por impedimento.



A jogada, que partiu de um cruzamento de Yago Pikachu, sobrou para Moisés na entrada da grande área. O atacante, com extrema categoria, acertou uma linda bicicleta, em um gol daqueles que marcam a carreira de um jogador. Na comemoração, o camisa 21 foi empurrado por Deyverson, sentiu uma lesão e precisou ser substituído — sob semblante de enorme insatisfação.



Em meio à euforia dos tricolores na Arena Castelão, veio o balde de água fria com a anulação do tento por impedimento. A partir disso, o Colorado se reorganizou e equilibrou novamente as ações do confronto. O cenário, inclusive, ficou semelhante ao embate das equipes no primeiro tempo, com os sistemas defensivos se sobressaindo aos ataques.



No fim, nenhum dos dois times conseguiu tirar o zero do placar. O resultado, embora mantenha a invencibilidade do Leão na Série A, agora com dois empates e uma vitória, não foi positivo na prática. O momento instável do clube, assim como o fato de jogar como mandante, exigia uma vitória.

Fortaleza 0x0 Internacional: ficha técnica



Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Yago Pikachu (Allanzinho), Matheus Rossetto (Zé Welison), Lucas Sasha, Calebe (Martínez) e Mancuso; Deyverson (Lucero) e Moisés (Marinho). Téc: Vojvoda

Internacional

4-3-3: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Ramon; Ronaldo, Thiago Maia (Luis Otávio) e Óscar Romero (Diego Rosa); Wesley (Bruno Tabata), Carbonero (Vitinho) e Borré (Valencia). Téc: Roger Machado

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 13/4/2025

Árbitro: Flávio Rodrigues de Sousa/SP

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa/SP e Raphael de Albuquerque Lima/SP

VAR: Diego Pombo Lopez/BA

Cartões amarelos: David Luiz, Calebe, Deyverson e Martínez (FOR); Ramon e Vitinho (INT)

Cartão vermelho: Brenno (FOR)

Público total: 16.587 presentes/R$ 169.233,00