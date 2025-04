Goleiro vacila em nova regra, e Floresta perde para o Caxias na estreia da Série C

Foto: Luiz Erbes/S.E.R. Caxias O Floresta foi derrotado para o Caxias, na estreia da Terceirona

O Floresta largou com derrota na Série C de 2025. No Estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), a equipe da Vila Manoel Sátiro foi derrotada pelo Caxias por 1 a 0, na tarde de ontem. O gol da partida foi marcado por Willen Mota, no segundo tempo.

O fato curioso do confronto foi a origem do gol grená. Com a mudança recente nas regras do futebol, caso o goleiro segure a bola nas mãos por mais de oito segundos é dado um escanteio para a equipe adversária. Dalton, arqueiro do Lobo, demorou para repor a pelota, o que gerou tiro de canto para os donos da casa.

O próximo compromisso do time cearense será no domingo, 20, diante do Londrina, às 16 horas, no Estádio Domingão, em Horizonte, pela segunda rodada da Terceirona.

Caxias 1x0 Floresta: o jogo

O Floresta só foi ter sua primeira jogada mais perigosa aos 22 minutos. Após cobrança de falta do lado esquerdo do ataque, Furlan mandou a bola próxima à marca do pênalti e exigiu boa saída do goleiro Thiago Coelho, do Caxias.

A chance mais clara da primeira etapa aconteceu aos 44 minutos. Após lançamento longo, Tomas Bastos recebeu a bola dentro da grande área, após dominar sozinho, e tentou achar alguém no meio da pequena área, mas o passe foi desviado pelo goleiro do Verdão. No rebote, a defesa cearense tirou a bola da área e afastou o perigo.

Durante boa parte do segundo tempo, a tônica foi a mesma da primeira etapa: O Caxias dominando a bola de maneira inofensiva, enquanto o Verdão tentava, sem sucesso, escapadas no contra-ataque. A primeira finalização do Floresta na etapa final só foi acontecer aos 31 minutos. Depois de uma rápida troca de passes, Alemão recebeu na entrada da área e finalizou sem perigo.

Porém, aos 33 minutos o placar foi desempatado, após um lance inusitado. O goleiro Dalton segurou a bola por mais de oito segundos. Com a mudança recente na regra, o Caxias ganhou um escanteio. Depois da cobrança, a bola ficou rebatendo na área até que William Mota dominou, dentro da pequena área e, no meio de quatro defensores, balançou as redes.

Nos acréscimos, Rubens teve a oportunidade de empatar o placar, mas viu Thiago Coelho barrar a chance do Verdão.