Piastri domina corrida e vence GP do Bahrein de Fórmula 1; Bortoleto fica em 19º

Foto: Giuseppe CACACE / AFP Oscar Piastri comemora vitória no Bahrein

O piloto australiano Oscar Piastri, da McLaren, venceu ontem um emocionante Grande Prêmio do Bahrein, a quarta etapa das 24 da temporada de Fórmula 1, enquanto seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, manteve a liderança do Mundial ao terminar a prova em terceiro lugar.

"Foi um fim de semana incrível. Com a classificação de ontem (sábado), terminamos o trabalho hoje (domingo), e nunca poderei agradecer o suficiente a minha equipe por me dar este carro incrível", comemorou Piastri.

O também britânico George Russell, da Mercedes, terminou em segundo entre os dois carros laranja. O monegasco Charles Leclerc acreditou que poderia dar à Ferrari seu primeiro pódio na temporada, mas foi ultrapassado por Norris faltando cinco voltas para o fim da corrida.

O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, foi o último dos 19 pilotos a terminarem a corrida.

Depois do monótono Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, a corrida noturna no circuito de Sakhir, pista localizada entre as dunas do deserto do Bahrein, ofereceu um verdadeiro espetáculo.

Da pole à bandeira quadriculada

A largada foi determinante: Piastri, que havia conquistado a pole position no dia anterior, assumiu a liderança na primeira curva. Ele, então, controlou a corrida do início ao fim, perdendo a liderança apenas por alguns momentos durante as trocas de pneus.

George Russell, que havia largado da segunda fila, ultrapassou Leclerc e imediatamente se colocou na caça ao líder. Ele também manteve sua posição até o final das 57 voltas.

"Tive dificuldade para manter Lando atrás de mim. Se houvesse mais uma volta, acho que ele teria me ultrapassado", disse o piloto britânico da Mercedes. "Para nós, este é o nosso terceiro pódio em quatro corridas. É fantástico e nos dá confiança para o futuro", celebrou.

Norris, apenas o sexto na classificação, teve uma largada espetacular e ganhou três posições antes mesmo da segunda curva. O perdedor na largada foi Leclerc, que iniciou a corrida na primeira fila e rapidamente caiu para a quarta posição.

Se, por um lado, os dois primeiros não foram ultrapassados na pista, a briga pelo pódio foi acirrada. Com um conjunto de pneus mais novos, Leclerc ultrapassou Norris na 25ª volta e acreditava que finalmente iria conquistar o pódio que a Scuderia buscava desde o início da temporada. Mas Norris, cuja McLaren é superior à Ferrari, retomou a posição a cinco voltas do final.

Atrás dele vieram dois campeões mundiais: o britânico Lewis Hamilton e o holandês Max Verstappen, quinto e sexto, respectivamente. Em sétimo, o francês Pierre Gasly deu à Alpine seus primeiros pontos na temporada. A equipe francesa era a única, após três corridas, que ainda não havia pontuado.

Seu compatriota Estéban Ocon, da Haas, o japonês Yuki Tsunoda, da Red Bull, e o britânico Oliver Bearman, também da Haas, completaram o top-10.

O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, ficou longe dos pontos, em 16º, e seu compatriota Carlos Sainz se saiu ainda pior, tendo que abandonar com sua Williams.

Após quatro corridas e antes do GP da Arábia Saudita, no próximo fim de semana, Norris mantém a liderança do campeonato, com 77 pontos, três a mais que Piastri, enquanto Verstappen tem 69 e é ameaçado por Russell, quarto colocado, com 63 pontos.

No Mundial de Construtores, a McLaren amplia a vantagem sobre a Mercedes (151 pontos contra 93), enquanto a Red Bull tem 71, e a Ferrari, 57.

Classificação do GP do Bahrein de Fórmula 1:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) os 308,238 km em 1h 35:39.435 George Russell (GBR/Mercedes) à 15.499 Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) à 16.273 Charles Leclerc (MON/Ferrari) à 19.679 Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) à 27.993 Max Verstappen (HOL/Red Bull) à 34.395 Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) à 36.002 Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) à 44.244 Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) à 45.061 Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) à 47.594 Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) à 48.016 Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) à 48.839 Jack Doohan (AUS/Alpine-Renault) à 57.806 Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) à 53.472 Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) à 56.314 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) à 1:00.340 Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) à 1:04.435 Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) à 1:05.489 Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) à 1:06.872

Abandono: