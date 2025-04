Ceará recebe Vasco no Castelão para se reabilitar no Brasileirão

Foto: AURÉLIO ALVES Lucas Mugni volta a ser titular no meio-campo alvinegro

Para se manter na disputa por uma posição de destaque na tabela da Série A, o Ceará volta a campo para mais um compromisso hoje à noite. Pela quarta rodada da competição nacional, o Vovô enfrenta o Vasco, às 21h30min, na Arena Castelão.

Na oitava colocação, com quatro pontos conquistados, o Alvinegro aposta no fator casa — onde não é derrotado desde agosto de 2024 — para se reerguer após o revés diante do Juventude, por 2 a 1, de virada.

“É muito importante o apoio que a torcida vem nos dando, fundamental para a gente ter essa sequência e demonstrar toda a nossa força em casa. Em relação ao Vasco, eles têm uma grande equipe apesar de tudo que vem acontecendo (nos últimos anos). Todos os jogos são difíceis e competitivos na Série A e temos que mostrar nossa força”, frisou o meio-campista Matheus Araújo.

Para o embate, o técnico Léo Condé deve seguir tendo alguns desfalques importantes. Ainda que Bruno Tubarão e Pedro Henrique estejam em trabalho de transição, os atletas não devem estar disponíveis para o embate. Também segue no departamento médico o lateral-esquerdo Nicolas, com uma lesão no adutor coxa direita.

As novidades ficam por conta dos retornos de Lucas Mugni e Matheus Bahia. Os atletas participaram da última atividade antes do jogo e estarão à disposição do treinador. Além do meia e do lateral-esquerdo, Fernando Sobral também deve ganhar vez no time titular, no posto de Lourenço.

O oponente, no entanto, não deve facilitar a missão do Ceará. Mesmo com desfalques, o Vasco pretende manter o embalo das duas vitórias recentes como mandante, entre Série A e Sul-Americana, agora tentando triunfar longe de seus domínios.

A equipe de Fábio Carille também chega com algumas baixas para o embate contra o Vovô. O principal desfalque é o meia Philippe Coutinho, que foi poupado. Além dele, também não viajaram o volante Tchê Tchê, o zagueiro Maurício Lemos e o lateral-direito Puma Rodríguez.

Em contrapartida, o Cruzmaltino chega com sua principal peça em alta: com três gols, Vegetti é um dos artilheiros do Brasileirão e chega em alta para o jogo diante do Alvinegro de Porangabuçu. Nos últimos 17 jogos, a média do centroavante argentino é de 13 gols e duas assistências. Dois desses gols ocorreram, inclusive, no final de semana, na vitória diante do Sport, o que só confirma a ótima fase do principal jogador vascaíno.

O Ceará não fica atrás e também chega com um centroavante em alta: Pedro Raul, que soma sete gols e uma assistência em nove jogos com a camisa alvinegra. Desde que chegou, o camisa 9 vive momento positivo. No Brasileirão, ele ocupa a vice-artilharia, com dois gols marcados.

O retrospecto não é um fator que deve entrar em campo, mas serve de alerta para a equipe de Léo Condé. No histórico de confrontos pelo Brasileirão, a vantagem é larga para o Vasco da Gama: em 17 confrontos, foram nove vitórias do time carioca, sete empates e somente uma vitória do Vovô.

Ceará x Vasco: ficha técnica

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Téc: Léo Condé

Vasco

4-5-1: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Jair), Garré (Rayan), Payet e Nuno Moreira; Vegetti. Téc: Fábio Carille

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 15/4/2025

Horário: 21h30min

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim/AL

Assistentes: Guilherme Dias Camilo/MG e Luis Carlos de Franca Costa/RN

VAR: Rodolpho Toski Marques/PR

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO