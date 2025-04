Torcedores do Colo-Colo são banidos após invasão em jogo contra o Fortaleza

Foto: Javier TORRES / AFP Torcida do Colo-Colo invade campo no jogo Colo-Colo x Fortaleza, no Estádio Monumental de Santiago, pela Copa Libertadores 2025

O presidente da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP), Pablo Milad, anunciou punições para os torcedores do Colo-Colo-CHI que invadiram o campo no empate contra o Fortaleza, na última quinta-feira, 10, pela Copa Libertadores, em Santiago.

De acordo com o mandatário, foram identificados mais de 20 torcedores, entre adultos e menores de idade. As punições variam de seis a 18 anos sem poder entrar nos estádios chilenos.

Com base no regulamento da ANFP, os fãs do Cacique foram banidos por destruição, ataque à propriedade pública, vandalismo e invasão de campo. Ainda segundo Pablo Milad, há conversas da Federação Chilena com a Conmebol visando estender a punição a nível continental.

"Temos mais de 20 pessoas identificadas, que terão uma proibição média de 12 anos sem poder entrar nos estádios do Chile, e queremos levar isso também ao âmbito internacional, por meio da Conmebol, para que essas pessoas não compareçam quando seus respectivos times jogarem, em razão do que aconteceu na última quinta-feira", afirmou Milad à imprensa chilena.

Além das sanções aos torcedores identificados, outra medida a ser adotada será o reforço na segurança no entorno dos estádios em jogos de competições internacionais, a fim de evitar episódios semelhantes ao ocorrido em Santiago.

Com o caso ainda sob investigação, a Conmebol anunciou na última sexta-feira, 11, uma punição provisória para o Colo-Colo. Em válidos duelos pela Copa Libertadores, os Caciques jogarão com portões fechados, sem a presença dos torcedores. Além disso, a delegação da equipe poderá contar com, no máximo, 70 pessoas.

Já nas redes sociais, o experiente volante Vidal, que também atua na seleção do Chile, agradeceu a homenagem feita pelo Fortaleza aos torcedores mortos nos arredores do Estádio David Arellano.



"Agraço pelas suas mensagens, Fortaleza. O futebol é amor e unidade. Que nunca mais voltemos a passar por essas coisas. Seguimos de luto", disse o atleta. O perfil oficial do Tricolor respondeu, em espanhol: "Uma honra! Vidal, você é um ídolo. Obrigado pela recepção, craque".