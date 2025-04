Fortaleza Basquete Cearense se despede da temporada no NBB diante da Unifacisa-PB

Foto: Suelenn Ladessa/Desk Manager Mogi Basquete Anderson disputa lance no jogo Mogi x Fortaleza Basquete Cearense pelo NBB

O Fortaleza Basquete Cearense disputará, hoje à noite, o seu último jogo da temporada regular da edição 2024/2025 do NBB. Último colocado da competição nacional, o Carcalaion entra em quadra contra a Unifacisa-PB, às 19h30min, no ginásio da Unifor.

O time cearense não possui mais chances de classificação aos playoffs, uma vez que, mesmo tendo a oportunidade de empatar em pontos com o Mogi, perderia na soma dos placares no confronto direto. Em 33 duelos ao longo da temporada, os comandados de Flávio Espiga obtiveram nove vitórias e 24 derrotas — aproveitamento de 27,3%.

As chances de ir à pós-temporada foram encerradas na derrota por 82 a 73 para o Pinheiros-SP, no Ginásio Plínio Pompeu, em Sobral, na rodada passada. Mesmo tendo uma equipe inferior tecnicamente, esperava-se que o fator casa — com boa presença de público — e o fato da equipe paulista já estar classificada poderiam contribuir para que o Fortaleza BC conseguisse vencer a partida.

O Tricolor até poderia ir ao confronto com a vaga da classificação garantida ou, ao menos, com o Mogi já eliminado, uma vez que, no dia 2 deste mês, houve um confronto direto entre as duas equipes, vencido pelos paulistas por 75 a 63.

Esse jogo, inclusive, fechou uma série de quatro derrotas consecutivas que o Cacarlaion amargou e que só foi quebrada no jogo contra o Corinthians, já na sequência de três jogos em casa que a equipe cearense teve na reta final da temporada.

A Unifacisa, rival da vez, já está classificada para os playoffs do NBB. Em caso de vitória, a equipe de Campina Grande (PB) chegaria a 51 pontos e, dependendo de uma extensa combinação de resultados, pode sair da 10ª para a sexta colocação na tabela.

Entre os destaques da equipe estão o ala-pivô Rafael Rachel, que tem de média 10,3 pontos e 6,1 rebotes; e o ala Matías Solanas, que tem médias de 10,1 pontos e 3,2 assistências por jogo.

No Carcalaion, os destaques são o norte-americano Dexter McClanahan, ala, com 16,1 pontos de média, e o armador argentino Sebastian Orresta, com média de cinco assistências por partida. O primeiro, porém, sofreu lesão ainda no segundo jogo da temporada e desfalcou o Fortaleza BC durante grande parte do calendário.

O primeiro duelo entre as duas equipes na temporada terminou com vitória do Fortaleza Basquete Cearense por 81 a 77, em Campina Grande. Dominique Coleman, que hoje está no Cruzeiro, foi o grande destaque do Fortaleza naquela partida, marcando 18 pontos. Pelo lado da Unifacisa, Rafael Rachel foi o cestinha, contribuindo com 20 pontos.