Fortaleza perde para o Vitória e amarga primeiro revés na Série A de 2025

Foto: FELIPE ALVES/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jamerson e Mancuso disputam lance no Barradão

O Fortaleza foi derrotado por 2 a 1 pelo Vitória, na noite de ontem, no Barradão, em Salvador (BA), e amargou o primeiro revés na Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado do duelo, válido pela quarta rodada, o Tricolor chegou ao quinto jogo consecutivo sem triunfo e caiu para a 11ª posição da tabela do torneio, com cinco pontos somados.

Novo jogo, mesmos problemas. A tão aguardada “virada de chave” do Fortaleza, por parte dos torcedores, não aconteceu ontem. Embora não tenha feito uma partida desastrosa, como em outras ocasiões, o desempenho do Tricolor na etapa inicial diante do Vitória manteve-se dentro dos padrões do clube em 2025: postura apática e enormes dificuldades ofensivas.

O Leão cearense até chegou a ter um recorte de protagonismo na partida, com posse de bola e controle das ações, mas com pouca objetividade e ímpeto para buscar o gol. Criou duas boas situações para abrir o placar, em cabeçada de Pol Fernández e em chute de fora da área de Martínez, ambos defendidos por Lucas Arcanjo, e parou por aí a produção no ataque.

O Vitória, também em noite ruim e repleto de limitações técnicas, conseguiu ser eficiente. Em uma das poucas vezes em que o sistema defensivo do Fortaleza falhou, Erick — aquele, ex-Ceará — entrou livre pela linha de fundo, pelo lado esquerdo tricolor, e cruzou na medida para Janderson, que só teve a missão de empurrar a bola de cabeça para o fundo das redes.

Apesar do cenário adverso, o retorno do intervalo não poderia ser melhor para o Fortaleza. A equipe, com postura renovada, empatou a partida logo aos dois minutos, em jogada protagonizada por dois nomes improváveis: o meia Pol Fernández e o lateral Diogo Barbosa, que não haviam ido bem na etapa anterior.

No lance, o argentino, na entrada da área do Vitória, escorou de cabeça, para trás, um lançamento recebido. O toque quebrou totalmente a marcação do Rubro-Negro, que viu Diogo Barbosa surgir livre, de frente para a baliza. Com tranquilidade, o lateral-esquerdo finalizou cruzado, igualou o placar e marcou seu primeiro gol com a camisa do Leão.

A partir disso, o Tricolor teve um recorte muito positivo no jogo, que durou cerca de 20 minutos. Nesse período, Deyverson quase anotou o tento da virada, mas a bola carimbou a trave — no rebote, Mancuso fez o gol, mas o lance foi anulado por impedimento. Aos poucos, entretanto, o ímpeto dos comandados de Vojvoda se dissipou.

Em contraponto, o Vitória cresceu. Aos 28 minutos, em cruzamento, Matheuzinho, livre dentro da área, marcou um golaço e decretou a virada do Rubro-Negro. Diogo Barbosa, que já havia falhado no gol sofrido na primeira etapa, voltou a ser peça crucial no segundo gol do Rubro-Negro. Em ambas as jogadas, pecou na marcação.

Apesar de Vojvoda ter promovido todas as cinco alterações possíveis, o Fortaleza não teve força para buscar novamente o empate. Derrota que mantém a crise no Pici e a desconfiança da torcida, num time que, neste ano, ainda não encontrou sua identidade em campo.

Vitória 2x1 Fortaleza: ficha técnica



Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson (Edu); Baralhas, Ryller (Pepê) e Matheuzinho (Osvaldo); Erick (Fabri), Gustavo Mosquito (Ronald) e Janderson. Téc: Thiago Carpini

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Kuscevic (Kervin), David Luiz e Gustavo Mancha; Mancuso (Pikachu), Pol Fernández (Calebe), Rossetto (Zé Welisson), Martínez e Diogo Barbosa; Marinho (Deyverson) e Lucero. Téc: Vojvoda

Local: Barradão, em Salvador (BA)

Data: 16/4/2025

Árbitro: Raphael Claus-Fifa/SP

Assistentes: Alex Ang Ribeiro/SP e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa/SP

Gols: 36min/1ºT - Janderson e 28min/2ºT - Matheuzinho (VIT); 2min/2ºT - Diogo Barbosa (FOR)

Cartões amarelos: Baralhas (VIT); Martínez (FOR)