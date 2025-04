Rodízio é a melhor estratégia para Vojvoda no Fortaleza?

Foto: AURÉLIO ALVES Técnico Juan Pablo Vojvoda tem apostado em rodízio de peças no Fortaleza em busca de reação

O Fortaleza está estagnado em termos de performance. É um time desorganizado, com problemas defensivos e ofensivos — sintomas claros de uma equipe que se vê distante do equilíbrio. Em busca de reação, Vojvoda segue trabalhando com muita dedicação, mas será que a escolha pelo rodízio de peças a cada rodada é a melhor decisão?

Num momento de instabilidade técnica e tática, com desempenhos ruins e resultados aquém do esperado, apostar em um novo time a cada adversário é o que vai fazer o Fortaleza dar a volta por cima? Entendo que não.

Como Vojvoda vai conseguir a tão sonhada evolução da equipe se não há um time base? A cada mudança nos 11 iniciais, o Tricolor parece mais distante de uma reação consistente.

Leia mais Vojvoda explica escolha por dupla de ataque com Lucero e Deyverson contra o Vitória

Fortaleza tem baixa importante para partida contra o Palmeiras

Deyverson defende elenco do Fortaleza após derrota: "Não está faltando vontade" Sobre o assunto Vojvoda explica escolha por dupla de ataque com Lucero e Deyverson contra o Vitória

Fortaleza tem baixa importante para partida contra o Palmeiras

Deyverson defende elenco do Fortaleza após derrota: "Não está faltando vontade"

É difícil entender a insistência de Vojvoda no sistema de rodízio em um momento em que o time não joga bem há meses. Se a cada partida você troca peças de uma equipe já sem encaixe, como alcançar algum tipo de evolução? Ofensivamente, o Fortaleza tem enormes dificuldades para criar jogadas e envolver os adversários. A defesa é vulnerável — e só não é mais vazada porque conta com um goleiro ainda inspirado.

O rodízio, vale ressaltar, é uma marca do trabalho bem-sucedido de Vojvoda. Já o elogiei diversas vezes. Mas o fiz quando havia uma unidade, algo que hoje não existe. O artifício de trocar jogadores a cada rodada, preservando o físico e mantendo o elenco motivado, funciona quando o time está bem treinado. Nessas condições, você muda, muda, e o nível de competitividade se mantém.

No cenário atual, as mudanças constantes impactam diretamente o desempenho técnico e tático, além de afetarem a confiança do elenco.

Vojvoda tem alterado, em média, cinco jogadores do time titular a cada novo desafio. Não acredito que essa seja a melhor estratégia para um momento tão delicado dentro de campo.