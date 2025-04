Fortaleza BC encerra temporada do NBB com vitória sobre Unifacisa-PB

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Fortaleza Basquete Cearense finalizou a temporada com vitória diante da Unifacisa.

O Fortaleza Basquete Cearense finalizou, na noite de ontem, a disputa do NBB 2024/2025 com uma vitória diante da Unifacisa-PB por 81 a 73, no ginásio da Unifor. Mesmo sem chances de classificação para os playoffs, o Carcalaion fez um jogo disputado contra a equipe paraibana, com placar sendo resolvido somente no terceiro quarto.

No primeiro período, a vantagem inicial foi do time visitante, que soube controlar melhor o tempo que o grupo cearense, com uma vantagem de 20 a 17 no marcador. Em busca de diminuir a diferença, o Fortaleza BC começou a reação no segundo quarto, vencendo por apenas um ponto de diferença, 17 a 16, mas correu atrás do prejuízo com um ótimo terceiro período, no qual superou a equipe adversária em 29 a 17.

Com uma boa vantagem construída, restou ao grupo comandado por Flávio Espiga o controle do placar. Mesmo pedindo tempo técnico e tentando a virada, a Unifacisa não conseguiu a vantagem que queria, apesar de ganhar o último tempo com dois pontos de vantagem — 18 a 20.

O Fortaleza Basquete Cearense até viu a equipe tentar se aproximar de uma igualdade no marcador, mas, com pontos feitos por Ewing, Enzo, Dexter McClanahan e Orresta, conseguiu finalizar a temporada levando a melhor diante de alguns poucos torcedores presentes no ginásio.

O Carcalaion encerrra a disputa do NBB 2024/2025 somando dez vitórias e 24 derrotas, ainda à espera do duelo do Botafogo-RJ, amanhã, para saber se ficará na última ou penúltima colocação. Os principais destaques da temporada ficaram com o ala norte-americano Dexter McClanahan e o armador argentino Orresta.