United vence Lyon na prorrogação em jogo eletrizante e avança às semis da Liga Europa

Foto: Oli SCARFF / AFP Jogadores do Manchester United comemoram gol da classificação contra o Lyon, no Old Trafford, pela Liga Europa

O Manchester United se classificou para as semifinais da Liga Europa ao vencer o Lyon por 5 a 4, na prorrogação, com uma virada épica em Old Trafford, ontem. Os ingleses vão encarar o Athletic Bilbao, da Espanha, na semifinal do torneio continental.

Os Red Devils abriram o placar por meio de Ugarte, e Dalot ampliou no fim do primeiro tempo. Mas Tolisso e Tagliafico empataram para o Lyon, que ficou em desvantagem numérica após a expulsão do próprio Tolisso, que recebeu um segundo cartão amarelo.

Apesar disso, os franceses marcaram na prorrogação por meio de Cherki e Alexandre Lacazette, mas uma penalidade convertida por Bruno Fernandes, seguida por gols de Mainoo e Maguire de cabeça garantiram a classificação do time inglês.

Os Red Devils estão em 14º lugar na Premier League inglesa e uma derrota quase certamente significaria ficar de fora das competições europeias na próxima temporada.

Com a vitória dramática de ontem, o United está a apenas três jogos de um troféu europeu e da salvação para o acesso direto à Liga dos Campeões na próxima temporada.

Próximo rival do clube inglês, o Athletic Bilbao avançou às semifinais ao derrotar o Glasgow Rangers por 2 a 0 no jogo de volta, uma semana após o empate sem gols na partida de ida.

Os Leones agora têm apenas mais um obstáculo antes da final do seus sonhos, no dia 21 de maio, em seu estádio de San Mamés. O outro confronto da semifinal será entre Tottenham, da Inglaterra, e o surpreendente Glimt, da Noruega.

O gol que colocou o Athletic no caminho das semifinais foi marcado nos acréscimos do primeiro tempo, por Oihan Sancet, que converteu um pênalti cometido em Maroan Sannadi. Este gol premiou o time espanhol, que havia criado várias chances na primeira etapa, entre elas as de Sancet e Sannadi.

No segundo tempo, o Rangers partiu para o ataque buscando se aproximar da área de Agirrezabala. Sua principal chance foi um chute do belga Nicolas Raskin, que acertou a trave.

Mas na última meia hora, o Athletic voltou a pisar fundo no acelerador e, aos 35 minutos, Nico Williams desviou para a rede uma bola alçada por Oscar De Marcos. O gol aliviou toda a tensão e levou ao delírio a torcida em La Catedral, que registrou um público recorde de 52.114 espectadores.

Depois de ser vice-campeão da Liga Europa em 2012 e da Copa da Uefa (nome anterior do torneio) em 1977, o Athletic Bilbao agora busca chegar a mais uma final europeia.