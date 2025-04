Alcaraz avança às semis do ATP de Barcelona; atual campeão, Ruud é eliminado

Foto: Valery HACHE / AFP Tenista espanhol Carlos Alcaraz vai disputar semifinal em Barcelona

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, avançou para as semifinais do torneio ATP 500 em Barcelona, enquanto o atual campeão, o norueguês Casper Ruud, foi eliminado.

Alcaraz, que recentemente conquistou o Masters 1000 de Monte Carlo, derrotou o australiano Alex de Miñaur por 7-5 e 6-3, nas quartas de final. O espanhol lutará por uma vaga na final contra o francês Arthur Fils, que avançou após o grego Stefanos Tsitsipas abandonar a quadra depois de 17 minutos de partida.

"Estou muito feliz por ter derrotado um jogador do top-10 novamente", disse Alcaraz, que venceu no saibro de Barcelona em 2022 e 2023.

"Comecei a partida mal com meu saque. Estava descontente desde a primeira bola. Felizmente, meu saque melhorou, me acalmei e comecei a pensar positivo", analisou. "Estou feliz por ter vencido o primeiro set e, depois disso, joguei muito bem", acrescentou.

De Miñaur, semifinalista em Monte Carlo, manteve-se firme durante um set e meio. Na primeira parcial, o australiano abriu 3-1. Mas Alcaraz conseguiu empatar a partida em 3 a 3, e os dois jogadores quebraram o serviço um do outro nos dois games seguintes.

O espanhol quebrou o saque novamente no último game do set. Com 3-2 no segundo set, Alcaraz voltou a quebrar o serviço e defendeu sua vantagem até fechar a partida.

Fils terá chance de revanche

Na próxima rodada, quem aguarda Alcaraz é Fils, vítima do número 2 do mundo nas quartas de final de Monte Carlo, na semana passada. No Principado, o espanhol venceu em três sets, naquele que foi o primeiro confronto direto no circuito entre os dois jogadores.

Por outro lado, o atual campeão de Barcelona, o norueguês Casper Ruud, e o espanhol Alejandro Davidovich, que foi semifinalista em Monte Carlo, foram eliminados.

Ruud, número 10 do mundo e segundo cabeça de chave, foi derrotado pelo dinamarquês Holger Rune, que venceu por 6-4 e 6-2. Nas semifinais, Rune enfrentará o russo Karen Khachanov, que superou o anfitrião Davidovich com parciais de 6-4 e 7-5.

O revés de Davidovich contra um dos homens com o melhor saque do circuito acontece apenas um dia depois de ele ter surpreendido outro tenista russo, Andrey Rublev, oitavo colocado no ranking da ATP.