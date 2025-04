Diante de Bahia mal no Brasileirão, Ceará mira 1ª vitória como visitante para seguir no G-4

Foto: Lucas Emanuel/FCF Fabiano Souza é o dono da lateral direita do Vovô

O Ceará entrará em campo na próxima segunda-feira, 21, com um grande objetivo: manter-se no G-4 do acirrado Brasileirão. Com sete pontos, o Vovô é hoje o quarto colocado, atrás apenas de Fluminense, Palmeiras e Flamengo, após duas vitórias, um empate e uma derrota na competição.

Todos os bons resultados da equipe comandada por Léo Condé ocorreram dentro dos próprios domínios, onde o grupo não perde desde agosto de 2024. O duelo da quinta rodada da Série A testará a força do Alvinegro como visitante, status no qual a equipe ainda não somou três pontos na elite.

O Ceará irá até a Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), enfrentar o Bahia, às 20 horas. O adversário nesta circunstância não poderia ser melhor, já que o Esquadrão chegará ao embate em um cenário praticamente oposto, buscando espantar uma má fase na competição em uma partida diante de sua própria torcida.

Após quatro rodadas, o Tricolor Baiano ainda não contabilizou vitórias no certame nacional. Até o momento, foram três empates e uma derrota, o que o deixou na 18ª colocação na tabela, com três pontos somados. Em casa, foram dois empates, diante de Mirassol e Corinthians. Nos últimos três jogos como mandante no panorama geral, a igualdade persistiu, e a última vitória foi justamente diante do Ceará, pela Copa do Nordeste.

Os resultados recentes acenderam um alerta no grupo, de acordo com o técnico Rogério Ceni, que frisou, logo após o revés de 3 a 0 diante do Cruzeiro, a preocupação do Bahia após o começo negativo de torneio.

"É preocupante porque é um início ruim. Nós fizemos um bom jogo contra um Corinthians, um razoável contra o Santos, disputamos bem com o Mirassol. Contra o Cruzeiro nós fomos muito abaixo, o adversário mereceu vencer, não tem nem do que reclamar", salientou o treinador.

É diante dessa fragilidade que o Ceará deve ir buscar a primeira vitória como visitante na Série A. Para o embate, o Vovô poderá ter até seis desfalques: o goleiro Bruno Ferreira, o lateral-esquerdo Matheus Bahia, o zagueiro Marcos Victor, os atacantes Pedro Henrique e Bruno Tubarão, além do lateral-esquerdo Nicolas. Mas isso não deve inibir o grupo de, diante de um Bahia fragilizado, buscar confirmar o bom momento.

Afinal, uma vitória fora de casa pode consolidar ainda mais o bom momento do time de Léo Condé, além de mostrar forças finalmente jogando sem o seu 12° jogador, o torcedor. Um resultado positivo também serviria como afirmação da evolução buscada pela equipe, especialmente em um cenário que tem sido o principal desafio atualmente: atuar longe de casa.