Ceará quer surpreender o Bahia em Salvador para se manter na briga pelo G-4 da Série A

Foto: Letícia Martins/EC Bahia Ceará e Bahia voltam a se enfrentar pela Série A 2025

Dono de uma boa largada na Série A 2025, o Ceará segue se preparando para mais um duelo de suma importância para suas pretensões no certame nacional. Isso porque, na noite de amanhã, 21, o Vovô encara o Bahia na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA, pela quinta rodada do torneio.

No confronto, a equipe cearense tem o objetivo de seguir pontuando, seja com empate ou vitória. O triunfo, sem dúvida, seria mais interessante para o Alvinegro de Porangabuçu se manter no G-4 da competição. Até o momento, o time soma sete pontos em quatro jogos e figura entre os primeiros colocados na tabela de classificação.

Por outro lado, o Esquadrão chega ao duelo pressionado pelos três pontos. Com investimento milionário e trabalho longevo de Rogério Ceni, o Tricolor da Boa Terra ainda não venceu na atual edição da Série A e está no Z-4 com apenas três pontos somados — resultado de três empates e uma derrota.

No entanto, apesar da necessidade de um resultado positivo, ainda não é certo que o Bahia vá a campo com força máxima. Tal dúvida se dá por conta do calendário do time, que, na quinta-feira, 24, já enfrenta o Atlético Nacional-COL pela Libertadores da América.

"Precisamos evoluir, melhorar. A sequência é muito pesada. Nós temos jogos em casa, agora contra o Ceará, depois na Libertadores. Vamos com toda a energia que temos porque ainda faltam sete semanas para sobreviver. Temos mais 16 jogos até a parada (Mundial de Clubes), então há que arrumar uma maneira de sobreviver na Copa do Brasil, se classificar na Libertadores e chegar em uma posição mais condizente com a nossa no Brasileiro", pontuou o treinador Rogério Ceni após a derrota para o Cruzeiro na última quinta, 17.

Além do momento em baixa do oponente, o Ceará pode aproveitar outro fator que vem gerando resultados neste ano: a efetividade do ataque. Ao todo, o time alvinegro disputou 21 partidas em 2025, tendo balançado as redes em 20. Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu acumula 39 gols marcados e 16 sofridos. O grande destaque, claro, é Pedro Raul, que já soma nove tentos em 10 jogos pelo clube.



É válido ressaltar que Bahia e Ceará vão se enfrentar pela segunda vez na temporada. No primeiro encontro, no último dia 26 de março, o Esquadrão superou o Alvinegro por 3 a 2 em duelo válido pela Copa do Nordeste, resultado que impediu a classificação antecipada para os cearenses. Agora, o Vovô quer que o final seja mais feliz.