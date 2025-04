Em meio à pressão, Fortaleza recebe o Palmeiras querendo "virar a chave" na Série A

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Mancuso e Estêvão disputam lance no jogo Palmeiras x Fortaleza, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Ainda sem embalar na temporada, o Fortaleza volta a campo hoje, 20, para mais um compromisso importante pela Série A 2025. Na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), o Leão do Pici recebe o Palmeiras às 18h30min, em jogo da quinta rodada da competição nacional.

No duelo, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda terá a missão de retomar o caminho das vitórias após acumular três partidas seguidas sem vencer no certame. O último confronto, por sinal, culminou em derrota tricolor ante o Vitória.

Em meio a protestos da torcida e resultados ruins, o Tricolor de Aço encara o embate diante do Palmeiras como uma chance de "virar" a chave. Até o momento, o time ainda não correspondeu às expectativas e precisa reagir na Série A para não se distanciar das primeiras posições da tabela.

Em quatro jogos pela competição, o Fortaleza soma uma vitória — na estreia, contra o Fluminense —, dois empates e uma derrota. Com cinco pontos, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda ocupa apenas a 12ª colocação na tabela.

"A gente está se impondo dentro de campo, jogando com garra e determinação. Não está faltando vontade dos jogadores. A bola precisa entrar, e espero que no próximo jogo isso aconteça, para que possamos sair com a vitória e dar alegria ao nosso torcedor”, disse o atacante Deyverson após a derrota para o Vitória na última quarta-feira, 16.



Para o jogo, o técnico argentino pode repetir a base dos times que atuou contra Inter e Vitória. Porém, terá problema no meio-campo: Martínez está fora do embate após levar o terceiro cartão amarelo. Para o lugar do camisa 8, a tendência é que Zé Welison seja o escolhido. Caso não, Calebe e Rodrigo Santos, novo reforço do clube, também podem ganhar chance entre os titulares.

Se no Fortaleza o clima não é favorável, no Palmeiras o cenário se mostra mais embalado. Com três vitórias em quatro jogos na Série A, o Verdão é um dos poucos times invicto na edição deste ano — divide o posto com Flamengo e São Paulo.

Segundo colocado com 10 pontos, o time treinado pelo português Abel Ferreira almeja assumir a liderança ainda nesta rodada e, para isso, quer fazer o papel de visitante indigesto contra o Leão. Para isso, porém, precisará superar desfalques de peso: Murilo, Raphael Veiga, Mayke e Bruno Rodrigues, todos por lesão, além de um retrospecto negativo jogando no Castelão.

Por outro lado, a novidade fica por conta do retorno do volante Lucas Evangelista. O goleiro Weverton, que sofreu uma entorse no tornozelo logo no primeiro minuto da vitória sobre o Internacional, treinou normalmente e deve atuar.

"É sempre difícil jogar lá em Fortaleza, é um campo difícil. O clima também é bastante complexo, então temos que focar em trabalhar e fazer um grande jogo", projetou o zagueiro e capitão Gustavo Gómez.

Em números gerais, os times já se enfrentaram em 25 oportunidades, somando oito vitórias tricolores, dez alviverdes e outros sete empates. No entanto, para o jogo deste domingo, o Leão do Pici se apega ao bom retrospecto como mandante diante da equipe paulista. Isso porque a última derrota contra o Verdão atuando na Arena Castelão ocorreu em 22 de setembro de 2019, quando foi superado por 1 a 0. Desde então, o Fortaleza acumula quatro vitórias e dois empates diante dos palmeirenses.

Fortaleza x Palmeiras: ficha técnica

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Kuscevic, David Luiz e Gustavo Mancha; Pikachu, Lucas Sasha, Rossetto, Zé Welison e Mancuso; Marinho e Deyverson. Téc: Vojvoda

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez (Aníbal Moreno), Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque. Téc: Abel Ferreira

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 20/4/2025

Horário: 18h30min

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (AL) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Transmissão: Record, Premiere, Cazé TV, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO