Histórico: Hugo Calderano encara chinês em final inédita da Copa do Mundo de tênis de mesa

Foto: ADEK BERRY/AFP Hugo Calderano superou o nº 2 do ranking, o chinês Wang Chuqin, na semifinal da Copa do Mundo, em Macau

Hugo Calderano alcançou um feito histórico na Copa do Mundo de tênis de mesa, disputada em Macau, na China, ao alcançar à classificação para disputar uma final inédita na história do Brasil na modalidade. O brasileiro enfrentará hoje, às 9h15min (horário de Brasília), o chinês Lin Shidong, número 1 do ranking mundial. A partida tem transmissão pela CazéTV, no Youtube.

Na madrugada de ontem, o carioca de 28 anos superou o chinês Wang Chuqin, número 2 do ranking, por 4 sets a 3 (parciais de 14/12, 5/11, 6/11, 7/11, 11/7, 11/5 e 12/10) e garantiu vaga na inédita final.

Com a classificação, Calderano, atual número 5 do mundo, torna-se o primeiro atleta fora da Ásia ou da Europa a disputar uma final de Copa do Mundo na modalidade. Lin Shidong carimbou a vaga na final depois de despachar o compatriota Jingkun Liang por 4 a 1.

"Estou muito feliz. Chegar à final da Copa do Mundo é algo que qualquer atleta de tênis de mesa sonha. Vou com tudo para a decisão. Vai ser um jogo incrível e, acima de tudo, vou tentar aproveitar ao máximo. Foi muito importante a parte mental, não me deixar abalar. Eu simplesmente poderia aceitar que ele estava jogando em um nível incrível e que eu não conseguiria ganhar hoje. Continuei acreditando até o fim e consegui reverter o placar. No último set, ele voltou a jogar melhor, mas também consegui subir o meu nível no momento mais importante", afirmou o mesa-tenista.

Hugo, que tem como treinador o cearense Thiago Monteiro, começou bem o confronto, vencendo o primeiro set por 14/12. No entanto, o cenário se complicou na sequência. Wang Chuqin venceu três sets consecutivos e ficou a um passo da classificação.

Foi então que o mesa-tenista brasileiro iniciou uma reação emocionante. Com personalidade, cresceu na partida, passou a dominar o adversário e venceu três sets seguidos, carimbando a classificação histórica para a final.

"Chegar à semifinal e garantir uma medalha já era um feito incrível para o tênis de mesa brasileiro. Agora, ainda maior, eliminando os números dois e três do mundo. Espero inspirar muitos jovens que estão começando a jogar tênis de mesa e qualquer outro esporte a seguir em frente", comentou o atleta carioca.

Até então, Calderano havia vencido Chuqin apenas uma vez em cinco confrontos. Antes do triunfo em Macau, o único resultado positivo havia sido em 2016, no Aberto da Áustria.

Independentemente de conquistar a medalha de ouro ou a prata, o feito de Calderano já é inédito para o Brasil. Até então, nenhum outro atleta do país havia chegado sequer às semifinais de uma Copa do Mundo na modalidade.