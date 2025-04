Ceará visita o Bahia em Salvador almejando 1º triunfo fora de casa na Série A

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Ceará e Bahia voltam a se enfrentar pela Série A 2025

Com um bom início de Série A 2025, o Ceará visita o Bahia na noite de hoje, 21, na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA, às 20 horas (horário de Brasília), em duelo da quinta rodada da competição nacional.

No confronto, o Vovô almeja a vitória para chegar aos 10 pontos no certame e, assim, se garantir entre os primeiros colocados da tabela. Um empate, por sua vez, também é encarado como um bom resultado.



Até o momento, o time alvinegro disputou duas partidas como visitante no Campeonato Brasileiro: na estreia, empatou com o Red Bull Bragantino, enquanto na terceira rodada perdeu para o Juventude em Caxias do Sul.

"O Bahia tem bons jogadores, bom treinador, mas estamos bem preparados. Um jogo importante, cada jogo para nós é uma final", disse o atacante Galeano em entrevista coletiva pré-jogo.

Agora, portanto, o objetivo é somar os três primeiros pontos longe da capital no certame. Para isso, o técnico Léo Condé deve escalar força máxima em campo. No entanto, ele precisará superar desfalques importantes, como Bruno Ferreira, Nicolas e Matheus Bahia. Os dois primeiros não viajaram com a delegação para Salvador por problemas clínicos, enquanto o terceiro não poderá atuar por questão contratual.

A boa notícia fica por conta da presença do meio-campista Mugni, que era dúvida para o duelo por conta de uma pubalgia, e do atacante Pedro Henrique, que volta ser opção para o time após lesão no joelho sofrida no começo de março.

Adversário da vez, o Bahia busca seu primeiro triunfo no certame — até então são três empates e uma derrota em quatro jogos. Atualmente, o Esquadrão ocupa a décima oitava colocação, com apenas três pontos.



Todavia, apesar da necessidade dos três pontos ante o Vovô, ainda não é certo que o Bahia vá a campo com força máxima. Tal dúvida se dá por conta do calendário do time, que, na quinta-feira, 24, já enfrenta o Atlético Nacional-COL pela Libertadores da América.



"Nós temos jogos em casa, agora contra o Ceará, depois na Libertadores. Vamos com toda a energia que temos porque ainda faltam sete semanas para sobreviver", disse o Rogério Ceni, técnico da equipe, após a derrota para o Cruzeiro na última quinta-feira, 17.

Para o jogo, o comandante tricolor não poderá contar com Gabriel Xavier, Kanu e Michel Araujo, enquanto Ronaldo e Santiago Arias são incógnitas. Em contrapartida, Ceni terá os retornos de Rodrigo Nestor e Iago, que devem ficar à disposição no banco de reservas.

O histórico entre as equipes é equilibrado, com 20 vitórias do Ceará e 20 do Bahia, além de 15 empates. No duelo desta segunda-feira, 21, o time alvinegro tentará encerrar um jejum de quase quatro anos sem vencer o Esquadrão. O último triunfo cearense ocorreu no dia 1º de maio de 2021, quando superou os baianos por 1 a 0 em Salvador.

Bahia x Ceará: ficha técnica

Bahia

4-3-3: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba ( Iago); Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Luciano Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano, Marlon, Éder e William Machado; Fernando Sobral, Dieguinho e Mugni; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Técnico: Léo Condé

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 21/4/2025

Horário: 20 horas

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein/RS

Assistentes: Michael Stanislau/RS e Tiago Augusto Kappes Diel/RS

VAR: Daniel Nobre Bins/RS

Transmissão: Premiere, SporTV, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO