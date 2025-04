Fortaleza reage, mas perde pênalti e sai derrotado pelo Palmeiras no Castelão

Foto: Samuel Setubal Fortaleza foi derrotado pelo Palmeiras pela Série A 2025

Se as noites de Brasileirão na Arena Castelão eram o alívio do Fortaleza – que vinha invicto nesta condição há 24 partidas –, o Palmeiras quebrou a longa sequência do Leão em seus domínios na liga nacional e acentuou o conturbado momento Tricolor. Na noite de ontem, o escrete vermelho-azul-e-branco foi derrotado por 2 a 1, com gols de Facundo Torres e Flaco López. Deyverson anotou o tento tricolor e Lucero perdeu um pênalti nos acréscimos.

O Tricolor suportou no limite em que conseguiu e teve a posse em parte do jogo, mas precisava se expor. Tiradas em cima da linha, defesa em situações de um contra um e faltas sem necessidade se repetiram na partida – e gerou um dos gols. Se comparado à famosa frase do técnico rival, Abel Ferreira, o Leão teve o coração quente e quase buscou a reação, mas não teve a cabeça fria o suficiente para não perder diante de sua torcida.

O JOGO – Fortaleza x Palmeiras

A equipe tricolor começou a partida com postura organizada, buscando equilibrar a posse de bola e neutralizar os avanços do time paulista. Vojvoda apostou na velocidade de Allanzinho pelo lado esquerdo, tentando explorar os espaços deixados pela defesa adversária. Já o Palmeiras tentava acionar Estêvão sempre que possível, pelo setor oposto e também pelo centro do campo.



O jogo foi truncado até os 35 minutos, com poucas finalizações de ambos os lados. O Fortaleza cresceu no fim da primeira etapa e teve sua melhor chance aos 40 minutos, quando Deyverson aproveitou sobra na área e finalizou cruzado. A resposta do Palmeiras veio aos 44, mas David Luiz salvou em cima da linha e evitou o gol palmeirense.



No entanto, aos 49 minutos, perto do apito final da primeira etapa, Deyverson cometeu uma falta na lateral da área. Na cobrança, a bola desviou e sobrou para Facundo Torres marcar o tento inicial, levando o Verdão à frente no placar.



No segundo tempo, o Fortaleza chegou a invadir com mais frequência a área adversária, mas esbarrou na forte marcação palmeirense e na dificuldade de concluir as jogadas. Apesar do esforço, o Tricolor de Aço não conseguiu transformar a posse em chances claras, e viu o adversário controlar o ritmo do jogo até ampliar o placar.



Estevão achou Flaco no mano a mano com David Luiz aos 13 minutos do segundo tempo e o atacante bateu no canto para marcar o segundo gol. Aos 25, quando Vojvoda fez mudanças no time Deyverson marcou de cabeça em cruzamento de Allanzinho, em uma das raras vezes que ele caiu pelo lado contrário.

Após a chance de sonhar em igualar o placar, Vojvoda lançou a equipe à frente. A entrada de Lucca Prior melhorou a dinâmica no meio de campo e o Fortaleza passou a chegar mais. Nos acréscimos da partida, Lucero desperdiçou o pênalti que impediu a reação e empate do Fortaleza, marcado após toque no braço dentro da área do Porco.