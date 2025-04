Há 40 anos, Ayrton Senna conquistava sua primeira vitória na Fórmula 1

Foto: REPRODUÇÃO Edição do jornal O POVO de 1985 registrou a primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1

Na tarde chuvosa de 21 de abril de 1985, o mundo do automobilismo testemunhava a ascensão de uma das maiores lendas das pistas. Há exatos 40 anos, o autódromo de Estoril recebia o Grande Prêmio de Portugal e tornava-se palco da primeira vitória de Ayrton Senna na Fórmula 1. Após uma atuação impecável naquele domingo, o jovem piloto de apenas 25 anos subia ao lugar mais alto do pódio e abria caminho para uma trajetória que mudaria a história do automobilismo brasileiro.

Pilotando o icônico modelo preto e dourado da Lotus 97T no circuito de Estoril, Ayrton Senna largava na frente em sua primeira pole position. Competindo com nomes experientes como Alain Prost e Nelson Piquet ao longo das 67 voltas, Ayrton dominou a prova com autoridade, abrindo vantagem volta após volta, mesmo com as condições traiçoeiras da pista encharcada — que, aliás, se tornaria especialidade do brasileiro.

Com um domínio excepcional da corrida em Estoril, Senna não apenas venceu a prova com folga, mas também registrou a volta mais rápida e ultrapassou o terceiro colocado, Patrick Tambay, da Renault, colocando uma volta inteira sobre ele. O segundo lugar ficou com o italiano Michele Alboreto, da Ferrari, que cruzou a linha de chegada mais de um minuto depois de Senna.

O jornal O POVO registrou a primeira vitória de Senna na Fórmula 1, na edição de 22 de abril de 1985. A manchete destacava o desempenho dominante: "Senna ganha de ponta a ponta GP português".

"O piloto brasileiro Ayrton Senna ganhou ontem de forma brilhante, apesar da chuva, o Grande Prêmio Automobilístico de Fórmula 1 de Portugal, chegando à meta com mais de um minuto de vantagem sobre o segundo classificado, o italiano Michele Alboreto", contava a matéria do O POVO.

A corrida que se iniciou com 26 carros na disputa terminou com apenas nove cruzando a linha de chegada, tendo como campeão o ousado brasileiro que, também pela primeira vez, empunhava de maneira orgulhosa a bandeira do Brasil.

Mais do que um triunfo individual, a emblemática vitória em Portugal era um indício do que posteriormente viria a se tornar uma das maiores lendas do esporte brasileiro. Assim, o Brasil, que já havia vibrado com os títulos de Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet, via em Ayrton Senna uma figura carismática e habilidosa, que rapidamente se transformaria em ídolo nacional.

Ao longo da carreira, Ayrton Senna somou 41 vitórias, três títulos mundiais e inúmeros momentos memoráveis. Ainda assim, a imagem do jovem Senna encharcado pela chuva e aclamado pelo público português, naquela tarde de abril de 1985, permanece vívida como um dos momentos mais marcantes da Fórmula 1.

Além de um episódio marcante para os brasileiros, a vitória de Ayrton Senna em Estoril também marcou de maneira semelhante os portugueses. Por isso, o Estoril Praia, time da primeira divisão portuguesa, trocou suas tradicionais faixas amarela e azul pelo verde e amarelo da bandeira brasileira em homenagem ao aniversário da primeira vitória de Senna na Fórmula 1. O uniforme especial, com as cores do tradicional capacete de Senna, foi usado no jogo contra o Braga na Primeira Liga de Portugal, no último sábado, 19.

Com Roberto Araújo/OPOVODOC