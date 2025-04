Iguatu vence, Maracanã empata e Ferroviário perde na Série D; Floresta tropeça na C

Foto: João Marcos Lima / ADI Iguatu venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, neste sábado, 19 de abril, no Estádio Morenão

Quatro clubes cearenses disputaram partidas das Séries C e D neste fim de semana. Deste quarteto, apenas o Iguatu largou com vitória na quarta divisão. Na mesma competição, o Maracanã empatou e o Ferroviário perdeu.

Na Terceirona, o Floresta perdeu ontem por 2 a 0 para o Londrina pela segunda rodada. Em duelo disputado no Domingão, em Horizonte, os paranaenses marcaram com Iago Teles e Caio Rafael.

Ontem também teve a estreia do Ferroviário na Série D. O time coral foi derrotado por 2 a 1 pelo Central, em Caruaru.

A equipe cearense até buscou o empate no início do segundo tempo com um belo gol de falta de Ciel após sair atrás do placar, mas acabou sofrendo o segundo gol na reta final da partida e saiu de campo sem somar pontos na estreia. Ruan e Jô Santos marcaram para o Alvinegro.

A equipe comandada por Tiago Zorro teve as estreias de Felipe Cruz e Ailton, mantendo os remanescentes, como Ciel e Cavichiolli entre os titulares.

No sábado, Iguatu e Maracanã estrearam na Série D. O Azulão venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0 no Estádio Morenão, em Iguatu, enquanto o Bicolor arrancou um empate em 2 a 2 com o Tocantinópolis, fora de casa, após estar perdendo por dois gols de diferença.

No Maranhão, o Iguatu mostrou consistência defensiva e aproveitamento ofensivo logo nos minutos iniciais. O gol da vitória foi marcado por Otacílio Marcos, em uma cabeçada certeira após cruzamento de Araçoiaba.

Já o Maracanã teve um início de jogo complicado no estádio RibeirãO-TO. O Tocantinópolis abriu 2 a 0 com gols de Hitalo e Cassimiro ainda na primeira etapa, mas o time cearense não se entregou. A reação começou no segundo tempo, com Ailton diminuindo o placar e, nos minutos finais, Matheus converteu cobrança de pênalti para decretar o empate. (Lucas Mota, Wanderson Trindade e Rangel Diniz)