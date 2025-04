Ceará sofre gol de pênalti no apagar das luzes e perde para o Bahia no Brasileirão

Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia Acevedo e Lucas Mugni disputam lance na Fonte Nova

O último minuto do relógio foi cruel com o Ceará na noite de ontem. Atuando na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), o Vovô foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0, com um gol de pênalti marcado por Everton Ribeiro nos acréscimos do segundo tempo. O duelo foi válido pela quinta rodada da Série A.

Ciente da dificuldade do confronto, o técnico Léo Condé mandou a força máxima possível para campo. Para o jogo, o comandante fez ajustes importantes na escalação. Sem Bruno Ferreira, escalou Fernando Miguel como goleiro titular.

Outra modificação foi a entrada de Rafael Ramos como titular da lateral esquerda por conta das ausências de Matheus Bahia e Nicolas. O português, apesar de ser destro, já desempenhou a função e, inclusive, teve boa atuação no duelo ante o Esquadrão.

Com a bola rolando, ambos os times tentaram ter o controle da posse, mas foi o Bahia quem chegou primeiro com Iago, já aos seis minutos. Depois, Nestor finalizou de longe e Fernando Miguel defendeu.

Bem compactado defensivamente, o Ceará chegou pouco ao ataque no primeiro tempo. Não à toa a primeira tentativa ocorreu somente aos 11 minutos, quando Aylon cabeceou sem grande perigo para a defesa de Marcos Felipe.

Em um cenário com as duas equipes organizadas taticamente, o lampejo individual era o único caminho para fazer a diferença. Aos 22, Ademir até tentou para o Esquadrão, mas mandou por cima da meta alvinegra.

Após um período considerável sem grandes oportunidades, Cauly finalizou por cima do gol já nos acréscimos. Na resposta, o Ceará levou perigo com Guilherme, que entrou na vaga de Aylon. Na ocasião, o jovem atacante chutou forte e a bola passou perto do gol tricolor.

Insatisfeito com o resultado da primeira etapa, o técnico mandante, Rogério Ceni, promoveu a entrada de Erick Pulga no lugar de Lucho Rodríguez ainda no intervalo. A tentativa, no entanto, não surtiu tanto efeito: o time baiano esbarrou na boa armação da última linha alvinegra.



Com um panorama de pouca movimentação, a partida ficou mais "morna" e concentrada no meio-campo. Diante disso, o treinador do Bahia colocou mais nomes importantes em campo, como Everton Ribeiro e Luciano Juba. Desta vez, as entradas tricolores mudaram a postura da equipe.

Cada vez mais à vontade no campo ofensivo, o Esquadrão tentou buscar uma brecha na defesa adversária para poder infiltrar e levar perigo. O Ceará, por sua vez, abdicou da posse da bola e assumiu o papel de se fechar para tentar segurar o resultado fora de casa.

Nos minutos finais, o Esquadrão se lançou completamente ao ataque e, aos 41, Fernando Miguel salvou o time cearense: Éverton Ribeiro lançou para Ruan Pablo, que tentou de primeira e obrigou o goleiro alvinegro a fazer grande defesa para evitar o tento.



Antes do apito derradeiro, o Vovô ainda chegou perto de marcar duas vezes. Na primeira, Matheus Araújo recebeu na direita e finalizou para Marcos Felipe defender. No lance seguinte, Rafael Ramos teve a chance, mas mandou para fora.

Porém, se o time cearense não balançou as redes, quem se encarregou dessa missão foi o Tricolor da Boa Terra. Após longa análise no VAR, a arbitragem assinalou pênalti de Pedro Henrique em Tiago. Na cobrança, Everton Ribeiro bateu no centro do gol e deu o triunfo ao Bahia.

Com o resultado, o Alvinegro de Porangabuçu finaliza a quinta rodada da Série A na quinta colocação da tabela, com sete pontos somados. O próximo compromisso será no sábado, 26, diante do São Paulo, na Arena Castelão.



Bahia 1x0 Ceará: ficha técnica

Bahia

4-4-2: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago (Luciano Juba); Acevedo, Erick, Rodrigo Nestor (Everton Ribeiro) e Cauly (Tiago); Ademir (Ruan Pablo) e Lucho Rodríguez (Erick Pulga). Téc: Rogério Ceni

Ceará

4-3-3: Fernando Miguel; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Fernando Sobral (Lucas Lima), Dieguinho e Mugni (Rômulo); Galeano (Matheus Araújo), Pedro Raul e Aylon (Guilherme)(Pedro Henrique). Téc: Léo Condé

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 21/4/2025

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein/RS

Assistentes: Michael Stanislau/RS e Tiago Augusto Kappes Diel/RS

VAR: Daniel Nobre Bins/RS

Gol: 58min/2ºT - Everton Ribeiro (BAH)

Cartões amarelos: Ademir e Everton Ribeiro (BAH), Mugni, Rafael Ramos e Fernando Sobral (CEA)

Público e renda: 28.047 presentes/R$ 787.101,00