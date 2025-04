Fortaleza encara quatro jogos longe de casa em 12 dias e investe em voos fretados

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC João Ricardo embarca com delegação do Fortaleza rumo a Bucaramanga, na Colômbia

Em meio à má fase na temporada, o Fortaleza precisará superar o desgaste de uma maratona de jogos fora de casa para se recuperar na Série A e na Libertadores, além de buscar vantagem na Copa do Brasil. A delegação tricolor embarcou ontem à tarde rumo a Bucaramanga, na Colômbia, e ficará 16 dias sem jogar na capital cearense.

Ao todo, serão quatro partidas seguidas como visitante. Para diminuir o desgaste das viagens, a diretoria tricolor fretou voos diretos.

O primeiro compromisso dessa série é contra o Bucaramanga-COL, pela terceira rodada da Libertadores. A partida está marcada para as 23 horas (de Brasília) de amanhã, no estádio Américo Montanini. O Leão ainda não venceu na competição — estreou com derrota para o Racing, no Castelão, e teve o embate diante do Colo-Colo, no Chile, interrompido após invasão de campo.

A equipe cearense embarcou em voo direto para o local do jogo, com duração de 7 horas e trajeto de 4.351 km. A principal novidade na delegação é a presença do atacante Breno Lopes, recuperado de uma fratura no antebraço direito sofrida em 15 de março, no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, contra o Ceará. Seguem lesionados e fora da lista de relacionados: Brítez, Marinho, Moisés e Pochettino.

Da Colômbia, o time do Pici viaja em voo direto para Recife, onde enfrentará o Sport, pela sexta rodada da Série A. As equipes medem forças no próximo sábado, 26, na Ilha do Retiro. No Brasileirão, o Leão acumula quatro partidas sem vencer, incluindo duas derrotas seguidas para Vitória e Palmeiras.

Neste primeiro trecho da sequência, o clube cearense investirá mais de R$ 2 milhões em logística.

"Nosso objetivo é sempre dar a melhor condição de preparo, repouso, descanso e preparação aos nossos atletas, por isso estamos voando com dois dias de antecedência, em voo fretado e voltamos de Bucaramanga direto para Recife, já pensando também no confronto contra o Sport no próximo sábado", explicou o CEO do Fortaleza, Marcelo Paz.

Após o duelo contra o rival pernambucano, a delegação retorna a Fortaleza para uma passagem rápida. Isso porque, na segunda-feira, 28, a equipe embarca novamente para Recife, onde terá um compromisso valioso diante do Retrô, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O confronto está previsto para o dia seguinte, terça-feira, 29.

De lá, o trajeto tricolor segue para São Paulo, onde enfrentará o São Paulo, pela sétima rodada da Série A, no dia 2 de maio. Só depois dessa partida o Fortaleza reencontrará sua torcida, no duelo contra o Colo-Colo pela Libertadores, na Arena Castelão. Ao todo, serão 16 dias até voltar a campo no Gigante da Boa Vista.