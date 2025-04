Rebeca Andrade vence categoria do Prêmio Laureus: "Feliz de ser uma grande referência"

Foto: JAVIER SORIANO / AFP Brasileira Rebeca Andrade ganhou o Prêmio Laureus 2025 de Retorno do Ano, na premiação em Madrid, na Espanha

A ginasta brasileira Rebeca Andrade fez história mais uma vez ao marcar presença entre os vencedores do Prêmio Laureus do Esporte Mundial, na categoria Retorno do Ano, ontem, em Madrid, na Espanha. A honraria é considerada o "Oscar" do esporte.

Após várias lesões graves — três rompimentos do ligamento cruzado anterior — que quase acabaram com sua carreira, Rebeca deu a volta por cima nos Jogos de Paris-2024.

Na capital francesa, Rebeca conquistou quatro medalhas: ouro no solo, duas pratas (no salto sobre a mesa e no individual geral) e o bronze por equipes.

Com isso, tornou-se, aos 25 anos, a maior medalhista olímpica da história do Brasil, com um total de seis medalhas (dois ouros, três pratas e um bronze).

"Eu me sinto muito feliz e honrada por receber meu primeiro Laureus. Estou orgulhosa, me sinto abençoada pela equipe que tenho e pela família que eu tenho. Eles acreditaram em mim mesmo quando eu não acreditava", inicou Rebeca, ao receber o prêmio.

"Eu gostaria de fazer um agradecimento especial para uma pessoa que está aqui conosco essa noite, que foi uma peça importantíssimo para que o mundo me conhecesse não só como atleta, mas como pessoa também, que é a Aline [Wolff], minha psicóloga. Quero agradecer pelo trabalho, companheirismo, pelo cuidado durante meu período de lesões", continuou a ginasta.

"Fico feliz de ser uma grande referência para as gerações que estão vindo e para pessoas em geral, de força, de mostrar que a gente pode alcançar os nossos objetivos, independentemente do lugar de onde a gente tenha vindo”, finalizou.

Os prêmios de melhor atleta individual foram para a ginasta americana Simone Biles na categoria feminina e para o saltador com vara sueco Armand Duplantis.

O jovem prodígio do Barcelona, Lamine Yamal, que levou a Espanha à conquista da Euro-2024, recebeu o Prêmio Laureus de Melhor Revelação do Ano.

O Real Madrid, por sua vez, ficou com o prêmio de Time do Ano por seu domínio no cenário do futebol mundial no ano passado.

Os merengues conquistaram o 36º título da LaLiga e a 15ª Liga dos Campeões, além da Supercopa da Espanha, triunfos que continuaram nesta temporada com a Supercopa da Europa e a Copa Intercontinental.

O tenista Rafael Nadal, que se aposentou das quadras em novembro, também foi homenageado com o Prêmio Laureus na categoria Ícone do Esporte por suas conquistas ao longo da carreira.

"Em 2006, ganhei o prêmio Laureus de Revelação do Ano em Barcelona, à frente de heróis esportivos que inspiraram milhões de pessoas ao redor do mundo [...] Espero que minha carreira também tenha inspirado outros fãs além do tênis", disse o espanhol.

Duplantis e Biles: melhores de 2024

Duplantis, de 25 anos, foi nomeado Esportista do Ano após ser indicado quatro vezes, três delas consecutivamente. Desta forma, ele se tornou o segundo do atletismo a receber este prêmio, depois do jamaicano Usain Bolt.

O sueco, bicampeão mundial e recordista mundial (6,27 m), superou outros grandes nomes dos esportes, como o vencedor do ano passado, o tenista sérvio Novak Djokovic, o piloto holandês atual tetracampeão mundial de F1 Max Verstappen e o nadador francês Léon Marchand.

O desempenho de Biles nas Olimpíadas de Paris-2024 lhe rendeu o título de Esportista do Ano pela quarta vez em sua carreira. Com isso, ela iguala o recorde de sua compatriota, a tenista Serena Williams, com quem também divide uma vitória anterior na categoria Retorno do Ano.

"Ganhei este prêmio pela primeira vez em 2017 e, desde então, o Laureus faz parte da minha história", disse Biles, que ganhou três ouros e uma prata em Paris-2024.