Ceará mobiliza presença da torcida contra o São Paulo em busca de marca histórica

Foto: AURÉLIO ALVES Torcida do Vovô deve comparecer em bom número ao Castelão

Diante de uma massiva convocação, mais de 25 mil torcedores do Ceará estão confirmados para a partida diante do São Paulo, que será disputada neste sábado, 26, às 18h30min, na Arena Castelão, pela sexta rodada da Série A. O número de compra de ingressos e check-in de sócios-torcedores para o duelo não é à toa: o Vovô sabe da importância da partida e quer contar com a presença do seu "12° jogador".

Em caso de vitória, restará ao Alvinegro de Porangabuçu "secar" os adversários Fluminense e RB Bragantino para voltar ao G-4 do Brasileirão. Mais do que almejar uma boa posição no início do Brasileirão ou confirmar o ótimo momento sob os comandos de Léo Condé, o Ceará quer a força do torcedor para igualar sua maior sequência de invencibilidade em solo alencarino no século XXI com a casa cheia, sendo empurrado pelas arquibancadas.

A maior série invicta neste século aconteceu entre os anos de 2010 e 2011, quando o clube engatou a incrível sequência de 25 partidas sem ser derrotado em Fortaleza. Atualmente, o time já soma 24 partidas somando pontos em território cearense, com 21 vitórias e três empates. Nesse período, são 46 gols marcados e apenas dez sofridos.

Para alcançar o próprio marcador, o Alvinegro tem mobilizado os torcedores influencers de redes sociais, os jogadores e até mesmo o presidente João Paulo Silva a convocar a presença do torcedor, tida como primordial no jogo diante do Tricolor do Morumbi. Durante toda a semana, as campanhas na internet para lotar o Gigante da Boa Vista foram aderidas juntamente com a venda de ingressos em preços promocionais, com meia-entrada a partir de R$ 15.

Para o zagueiro Marllon, a alta confirmação de presença de torcedores desde o primeiro dia de venda de ingressos é importante para os jogadores, pois, na percepção de quem sente a energia das arquibancadas, um Castelão lotado fará uma grande diferença na busca por mais uma vitória.

"Cada jogo que passa, cada rodada que passa, fica mais claro o quão é importante o torcedor, o fator casa é para o time. Isso o Ceará vem mostrando desde o ano passado na Série B, e na Série A não está sendo diferente. O apoio, a maneira com que eles torcem, o clima que eles deixam o estádio, isso tem sido muito importante para a gente. A gente se sente cada vez mais confortável, mais confiante, quando a gente entra com a torcida deles dentro de casa", salientou o defensor.

Em duas partidas no Campeonato Brasileiro, contra Grêmio e Vasco, o Vovô levou um total de 49.356 torcedores ao Gigante da Boa Vista.

O torcedor que quiser garantir presença naquele que pode ser um embate histórico para o Alvinegro poderá comprar ingresso para a partida por meio do site Vozão Tickets ou nas Lojas Vozão (sede do clube e shoppings de Fortaleza).