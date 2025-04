João Fonseca estreia na quadra central do Masters 1000 de Madri

Foto: Luis ROBAYO / AFP O brasileiro João Fonseca comemora um ponto durante a partida semifinal de tênis do ATP 250 Argentina Open contra o sérvio Laslo Djere, em Buenos Aires, no dia 15 de fevereiro de 2025

João Fonseca, tenista brasileiro de 18 anos, vai jogar hoje sua primeira partida no Masters 1000 de Madrid, por volta de 11h (horário de Brasília). O local da partida será a quadra central, o Manolo Santana Stadium, o maior e mais prestigiado palco do torneio espanhol.

Fonseca, número 65 do mundo, vai estrear na chave principal contra o dinamarquês Elmer Moller, 114º colocado do ranking da ATP e número 2 do seu país, atrás apenas de Holger Rune, atualmente no top-10.

O jogo do brasileiro será o quarto da quadra central, segundo a programação divulgada pelos organizadores, ontem. O primeiro duelo do dia será entre o australiano Aleksandar Vukic e o japonês Kei Nishikori às 11 horas, pelo horário local. Não antes das 13 horas, a russa Mirra Andreeva enfrentará a checa Marie Bouzkova.

Na sequência, a polonesa Iga Swiatek, ex-número 1 do mundo, vai encarar a filipina Alexandra Eala, estrela em ascensão no circuito. A partida de João Fonseca será a seguinte na mesma quadra, sem horário definido. É possível, então, prever que o jogo começará por volta de 16 horas, pelo horário local, equivalente às 11 horas, de Brasília.

Será a segunda vez que o brasileiro jogará no saibro de Madri em sua curta carreira. Foi justamente no local que ele fez sua estreia, e também obteve sua primeira vitória, numa partida de nível Masters 1000, torneios que estão somente abaixo dos Grand Slams e do ATP Finals.

O dia também terá a estreia de Beatriz Haddad Maia na chave feminina da capital espanhola. Ela disputará a segunda partida da quadra 5, contra a americana Bernarda Pera, atual 81ª do mundo. O confronto deve começar por volta de 12h30min pelo horário local, equivalente às 7h30min de Brasília.