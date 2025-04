Brítez posta exame, detalha lesão e revela jogo no sacrifício: "Aceitei as consequências"

Foto: Lucas Emanuel/FCF O defensor integra o departamento médico do Tricolor há oito partidas

O zagueiro Emanuel Brítez, do Fortaleza, utilizou suas redes sociais ontem para detalhar a lesão no tornozelo da qual se recupera, publicando até mesmo o resultado da ressonância magnética, e revelou ter jogado o jogo de volta da final do Campeonato Cearense no "sacrifício". Na ocasião, foi substituído por Ávila no intervalo após piora a lesão sofrida na partida ante o Ferroviário.

Após completar oito jogos na lista de atletas no departamento médico com uma "entorse no tornozelo esquerdo", conforme divulgado pelo clube, o jogador indicou que está perto de retornar, mas revelou que a decisão de adiantar sua volta gerou consequências, precisando fazer novos tratamentos especiais e adiando seu retorno em definitivo.

"Eu queria fazer isso há vários dias, mas não sabia se era a coisa certa a fazer. Minha lesão está demorando muito mais do que eu imaginava ou do que imaginei com os médicos e fisioterapeutas. Quando machuquei o tornozelo na partida contra o Ferroviário, no Castelão, o Clássico-Rei estava se aproximando e eu não tive tempo de começar a me recuperar", inicia Brítez.

"Perdi a primeira partida e para a segunda tomei a decisão de fazer muitas coisas, sabendo que isso me prejudicaria no futuro, na hora da recuperação, inclusive piorando a lesão. Aceitei as consequências" Pensamos que eu voltaria em 14 dias. Ácido hialurônico, onda de choque e PRP (Plasma Rico em Plaquetas). Esses são os tratamentos que fiz", complementa.

Em nota, o Fortaleza afirmou que "dá o suporte e as condições necessárias ao seu grupo de atletas para que todos exerçam sua atividade no nível da excelência" e ponderou que "nenhum jogador fica satisfeito longe dos gramados na condição de lesionado, mas a saúde do atleta é inegociável".

Próximos passos

Homem de confiança de Vojvoda desde que chegou em 2022, Brítez rechaçou que esteja longe de retornar, mesmo com o tratamento prolongado, e destacou que está fazendo de tudo para voltar mais rápido. Pelo Fortaleza, o defensor argentino tem 141 jogos com a camisa tricolor.

"Agora estou com outro tratamento, ainda me recuperando. Sei que não vai demorar muito para que eu possa voltar ao trabalho normal. Queria esclarecer minha situação. Acho que vocês torcedores merecem saber e também porque sempre há pessoas que só querem causar problemas com a minha situação. Não é fácil, e ainda mais com a personalidade que tenho, mas a torcida deve saber que estou com meus companheiros até a morte e fazendo de tudo para voltar", relata.