Ceará terá sequência contra São Paulo, Palmeiras e Santos nas próximas semanas

Foto: AURÉLIO ALVES Rafael Ramos deve assumir a lateral direita do Alvinegro

Em meio a uma maratona de jogos, o Ceará terá uma sequência importante contra duas equipes paulistas nas próximas semanas. No sábado, 26, o Alvinegro recebe o São Paulo na Arena Castelão, às 18h30min, em duelo válido pela sexta rodada da Série A do Brasileirão.

No confronto diante do Tricolor Paulista, a prioridade do Vovô será manter a invencibilidade em casa e pontuar para tentar retornar ao G-4 da competição nacional. Atualmente, o time ocupa a quinta colocação, com sete pontos. O adversário, por sua vez, é o 10º colocado, com a mesma pontuação.

Para buscar o resultado positivo, portanto, a equipe comandada por Léo Condé terá um reforço importante no Gigante da Boa Vista: uma boa presença de público nas arquibancadas. Segundo a última parcial divulgada pelo clube, o embate já conta com mais de 35 mil torcedores garantidos.

"Um jogo muito difícil pela Série A do Campeonato Brasileiro, mas eu tenho certeza que o seu apoio sempre fez e fará diferença. Estou autorizando o meu departamento de operações de jogos a fazer uma promoção específica para essa partida contra o São Paulo, porque precisamos do apoio de vocês", disse o presidente alvinegro, João Paulo Silva, em vídeo publicado no perfil oficial do clube nas redes sociais.

Na sequência, o time de Porangabuçu volta a campo para enfrentar o Palmeiras, na quarta-feira, 30, também em solo cearense, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No confronto, o Alvinegro de Porangabuçu terá o desafio de aproveitar o fator casa para sair à frente no primeiro jogo e disputar a partida decisiva, no dia 22 de maio, no Allianz Parque, com a vantagem.

Esta será a quinta vez na história que as equipes vão medir forças no mata-mata nacional. O Vovô levou a melhor na primeira, em 1994, enquanto o Verdão avançou em 1997, 1998 e 2020.

"O Palmeiras é uma equipe muito forte e respeitada, há alguns anos tem um trabalho muito bom, conquistou vários títulos, tem uma sequência de trabalho com seu treinador. Da nossa parte eu acho que a gente tem que fazer o nosso melhor e acreditar que é possível. A gente respeita muito, mas vamos trabalhar para que a gente possa fazer dois grandes jogos e, se Deus quiser, conseguir a nossa classificação", avaliou o zagueiro Willian Machado, após o sorteio do embate.

Entre os dois jogos diante do Verdão, o Ceará ainda terá outro compromisso contra um paulista: encara o Santos, no próximo dia 12, pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. Serão, portanto, duas partidas em casa e outras duas como visitante neste "mini Paulistão". (Com João Pedro Oliveira)