João Fonseca vence vai à 2ª rodada do Masters 1000 de Madri; Bia Haddad também avança

Foto: Thomas COEX / AFP Tenista brasileiro João Fonseca em jogo da primeira rodada do Masters 1000 de Madrid

O tenista brasileiro João Fonseca, atual número 65 do ranking mundial, derrotou com tranquilidade o dinamarquês Elmer Moller por 6/2 e 6/3, ontem, no Masters 1000 de Madri e avançou para a segunda fase do torneio.

O confronto, disputado na tradicional Caixa Mágica, na capital espanhola, marcou a volta do carioca de 18 anos às quadras após um mês.

"Entrei em quadra um pouco mais solto, mais sólido, e ele (Moller), um pouco mais tenso. Estou feliz com a forma com a qual eu encarei, e com os meus games de saque, porque não cedi nenhum break point", celebrou o brasileiro, após o duelo. "A partida de primeira rodada é sempre mais dura. Mas estou feliz com a minha estreia", completou.

Fonseca vai enfrentar na próxima rodada, amanhã, o americano Tommy Paul, 12º colocado do ranking da ATP.

"Vai ser um jogo difícil. Ele é um americano que gosta de jogar no saibro. Eu já treinei com ele uma vez, ele é um jogador que é top-20, já foi top-10. É se preparar e ir com tudo no sábado", projetou o jovem tenista.

O carioca, que venceu, no final do ano passado, o NextGen Masters, que reúne os melhores jovens jogadores do circuito, vem se revelando uma das sensações da temporada e tem gerado enorme expectativa.

O tenista de 18 anos já tem um título ATP no currículo, conquistado em fevereiro, no torneio de Buenos Aires, no saibro, a mesma superfície onde o Masters 1000 da capital espanhola é disputado.

Bia Haddad Maia também avança

No feminino, a brasileira Beatriz Haddad Maia avançou para a terceira rodada do Masters de Madri ao derrotar a americana Bernarda Pera, ontem, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/1. Na próxima etapa, Bia enfrentará a suíça Belinda Bencic, também amanhã.