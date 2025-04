Leões em crise: Fortaleza muda foco para Série A e mira o também pressionado Sport

Foto: Samuel Setubal Vojvoda tem trabalho questionado em 2025

Após o empate amargo na Colômbia, pela Libertadores, o Fortaleza muda o "chip" e volta o foco para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, torneio em que não vence há quatro jogos consecutivos. Na 14ª posição, com cinco pontos, o Leão do Pici precisa derrotar o Sport caso não queira correr o risco de entrar na zona de rebaixamento, contexto que agravaria ainda mais a atual crise do clube.

A delegação tricolor embarcou de volta para o Brasil já na tarde de ontem, em voo fretado com destino ao Recife (PE), onde enfrenta o Rubro-Negro amanhã, às 20 horas, na Ilha do Retiro. O palco da partida, inclusive, traz boas recordações à torcida tricolor, já que foi o local onde o Fortaleza conquistou a sua única vitória atuando fora do Ceará nesta temporada.

No início de fevereiro, o time comandado por Vojvoda visitou o Sport, pela Copa do Nordeste, e venceu por 2 a 0. Naquele momento, a equipe emplacou a sexta vitória seguida na temporada. Mas a boa fase parou por ali. Na sequência, veio a derrocada: em 16 jogos, apenas três triunfos, dois deles contra o Ferroviário, além de oito derrotas.

Em duelos válidos pelo Brasileirão, o Tricolor perdeu nas últimas duas rodadas para o Vitória, em Salvador (BA), e para o Palmeiras, na capital cearense, ambos pelo placar de 2 a 1. A única vitória aconteceu na estreia da competição, diante do Fluminense — além dos resultados citados, a equipe também empatou com o Mirassol (1 a 1) e o Internacional (0 a 0).

Atuando como visitante, o cenário atual também é complicado. São sete confrontos sem vitória, o que marca a pior sequência como visitante do técnico Vojvoda desde que assumiu o comando do Fortaleza, em 2021. Em entrevista coletiva, o argentino falou sobre a necessidade de o elenco continuar “lutando e acreditando”.

“Estamos num momento em que temos que continuar lutando, em que temos que continuar acreditando que esse time sabe jogar fora de casa, mas nos faltou eficácia para encontrar o gol com os espaços que nós soubemos aproveitar, mas não fomos eficientes naquele toque final, que é o toque na rede", disse Vojvoda após o empate em 1 a 1 com o Bucaramanga-COL.

Apesar do contexto complicado, o escrete vermelho-azul-e-branco tem apresentado certa evolução de desempenho nas partidas recentes. Ainda que tenha sido insuficiente para garantir melhores resultados, as atuações trazem uma nova perspectiva para a continuidade do ano, mais positiva. Mas nenhuma crise se resolve sem vitórias, e só isso importa agora para o Leão do Pici.

O Sport também vive um contexto complicado, de crise e pressão. O clube pernambucano é o lanterna do Brasileirão e o único que ainda não venceu nenhum jogo no torneio — são quatro derrotas e um empate até então. Para o Fortaleza, é uma oportunidade interessante, diante de um adversário acessível para derrotar e, consequentemente, criar um ambiente de maior confiança.